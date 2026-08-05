日落下的彩虹丨45歲唐詩詠演ViuTV劇做外婆？劇中女兒Day未婚懷孕 網民：究竟睇緊啲乜

TVB視后唐詩詠（Natalie）離巢後首次參演 ViuTV劇集，她有份演出的《日落下的彩虹》日前播出。故事講述七個發生在彩虹邨的小故事，由唐詩詠與潘燦良演夫妻的故事打頭陣演夫妻。劇集播出前，45歲的唐詩詠與24歲的COLLAR成員Day（許軼）飾演母女的消息曝光，一度引起網民討論，笑指雖然唐詩詠年紀上生得出Day，但由於看她在TVB劇集中演「御用阿妹」多年，現時已到演母親的年紀，不禁感嘆時光飛逝。而近日劇情講到，Day被男友Eddie（范麒智 飾）搞大肚，唐詩詠即將成為外婆，卻令網民稱難以接受：「我接受唔到唐詩詠做婆婆。」

Day未婚懷孕唐詩詠榮升做婆婆

在今晚（8月5日）播出的一集，Windy（Day 飾）原本打算與男友Eddie（范麒智 飾）同居，卻意外懷孕，其後，范麒智更轉帳5,000元叫Day去家計會，並且提出分手。而大肚的Day則在海邊飲醉酒做直播，於是弟弟（蘇文濤）見狀，特地聯絡父母斌哥（潘燦良飾）及斌嫂（唐詩詠飾）尋求對策，正當Day決定勇敢當媽媽之際，卻突然大出血面臨危機，此事亦令Day與唐詩詠及潘燦良一家的關係陷入僵局。

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有網民難接受唐詩詠將做婆婆

唐詩詠今次與許軼Day飾演母女，雖然現實年齡引來網民討論，但導演強調兩人在劇中關係更像兩姊妹，選角毫無違和感，劇集播出後，有網民曾表示：「許軼同唐詩詠兩個做母女好襯」，還有人說：「做返符合自己年齡嘅角色咪幾好，真心好過睇四五十歲嘅中年人談戀愛呀救命～」、「時代的眼淚，唐詩詠已經要演人母。」、「我覺得唐詩詠好貼地，以前都演過花旦，唔同年紀演唔同角色都係突破，都一樣美麗。」但想不到今次唐詩詠榮升做準婆婆，竟然有不同聲音。有人在Threads開po：「我接受唔到唐詩詠做嫲嫲（婆婆），我究竟睇緊啲乜？」接着有人留言：「俾你講一講我都接受唔到。」、「深呼吸深呼吸，劇入面佢21歲生阿Day，阿Day同讀緊大學嘅Yoyo差不多年紀，設定上婆婆應該50歲都未到，無事嘅無事嘅。」、「我未睇呢集，淨係睇你文字都同樣覺得接受唔到！」、「有咩問題？佢真人都四張幾嘢啦！」​還有人說：「唐詩詠對於自己榮升外婆有啲咩感悟。」

范麒智首度飾演渣男有不少改善空間

不過今次范麒智（Kenji）首度飾演渣男「Eddie」角色，與許軼Day發生關係並懷孕後，竟然「唔認數」叫對方墮胎，事後范麒智更表示未準備做人父母：「只係一場意外，唔應該咁衝動。同我一齊只會更加唔開心。」氣得Day掌摑范麒智。導演劉偉恒在Threads留言：「其實我係睇咗Day嘅MV然後搵Kenji，佢兩個都幾合襯吖，可惜佢喺入面係一個，Kenji 真係唔好意思，今晚你應該會收到好多刀片。另外，我啱啱先知道原來你係范俊業先生嘅仔仔，真係失敬失敬。」范麒智亦感謝導演：「作為一個新晉演員，能夠得到一個機會已經好難得，所以每個機會我都全力以赴。過去一年，演過好多唔同類型嘅『渣男』，今次率先以渣男系列之「唔認數」型喺電視劇裏面出現。」他認為今次演出仍有不少改善空間，無論要花幾多時間，都會繼續鑽研，最後范麒智更搞笑表示：「同全世界牙day嘅fans講對唔住，唔好寄刀片畀我，請手下留情，B ah payme多$5000俾你plz help。」范麒智出身於運動世家，爸爸是前「香港足球先生」、港足隊長、首席門將兼教練范俊業。

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