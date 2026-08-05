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梁詠琪自爆高妹煩惱 11歲囡囡已着到佢條褲擔心將來高過媽咪：以前驚搵唔到男友

影視圈
更新時間：17:45 2026-08-05 HKT
發佈時間：17:45 2026-08-05 HKT

梁詠琪(GiGi)今日到商台宣傳新國語歌《遠距離》及30周年紀念演唱會，她繼2009年後再出國語專輯，有感今年11月舉行《愛自己》30周年演唱會，是時候再出專輯。新歌鼓勵正在遠距離戀愛的人，梁詠琪指自己和西班牙籍老公Sergio當初也由遠距離開始，對歌詞大有共鳴，想給信心大家，祝大家遠距離戀愛成功，她指現時因工作也要遠距離跟家人維持關係，早前在上海演舞台劇兩個多月只靠通電話維繫，期待接家人電話時的開心，囡囡也趁暑假到上海探班。

梁詠琪囡囡考慮演唱會跳一part舞

梁詠琪指囡囡祈淑菲（Sofia）鍾意跳舞，她曾問囡囡有無興趣在她的演唱會跳一part舞，但囡囡未上過舞台都懷疑自己，仍在考慮，可能在角落跳跳也開心。談到30周年演唱會，她跟家人講起在30年前11月11日推出《愛自己》，原本申請不到紅館檔期，最終幸運獲11月檔期，一定要把握，家人也知她好重視，屆時與熟識班底似開嘉年華與粉絲慶祝。

梁詠琪撳不住囡囡身高

談到囡囡也是高妹，梁詠琪笑言撳也撳不住，囡囡現時11歲已着到她的褲，高得太快也正常，因父母都高，自爆以前有高妹煩惱，擔心找不到男友，覺得自己跟其他人不同反而欠自信，要調整心態，囡囡似乎將來會高過她，於是告訴囡囡別介意長輩說「嘩！你又高了！」，其實稱讚並非取笑，因小朋友過一個暑假就不同了。

梁詠琪新歌MV獲老公彩蛋驚喜現身

提到老公在新歌MV彩蛋驚喜現身，梁詠琪指是監製提議最後接電話的人不如由她老公客串，她笑言簡單講一句不需練習也不需封利是給老公。
 

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