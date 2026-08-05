李榮浩作曲人身份遭香港CASH等版權協會除名 楊丞琳老公〈小眼睛〉涉抄襲平井堅舊作

台灣女星楊丞琳的內地音樂人老公李榮浩，今年4月與女歌手單依純爆發版權爭議風波，其後傳出李榮浩舊作〈小眼睛〉，疑抄襲日本歌手平井堅的經典歌曲〈Signal〉，雖然李榮浩曾解釋是烏龍事件，但〈小眼睛〉的「作曲人」署名，近日已在多地音樂版權機構撤銷「作曲人李榮浩」，事件引起關注。

李榮浩作曲人身份被消失

最近有網民在各大音樂串流平台上，發現〈小眼睛〉的歌曲資訊欄中，李榮浩的署名已不翼而飛。包括中國音樂著作權協會（MCSC）、香港作曲家及作詞家協會（CASH）、台灣音樂著作權協會（MÜST）三地機構，已同步撤下李榮浩為〈小眼睛〉作曲人的版權登記資料。

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由蔡淳佳演唱的歌曲〈小眼睛〉，一直以來掛名作曲人為李榮浩。但〈小眼睛〉的歌曲旋律，卻與平井堅在2003年發布的作品〈Signal〉有著極高的相似度。李榮浩面對外界的質疑，曾於今年發文解釋，〈小眼睛〉為早年練習填詞而產生的作品，當時因為「電腦檔案分類混亂」，不小心將練習曲誤發給版權公司，才導致歌曲在2016年被發行商使用。

李榮浩辯稱「祖墳刨了」 也不認

李榮浩再三強調，自己絕對沒有抄襲的意圖，承諾會負起相關責任，並將此事定為「烏龍」事件。李榮浩表示：「就是打死我、罵死我、把我祖墳刨了、把我頭剃了，我也不認，我沒有抄襲。」李榮浩又稱已主動聯絡平井堅一方，並作賠償承諾。