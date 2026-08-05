MIRROR連踩兩場宣傳團歌《同往》 久違上港台受訪 姜濤認已宣誓報失車牌避提重考日期 Ian擔心舊患為年尾合體騷勤操腳

MIRROR 10子（盧瀚霆、呂爵安另有工作未有隨團）接受商台節目《叱咤樂壇 》訪問，分享新團歌《同往》MV拍攝趣事。10子今天（5日）到商台後，隨即到港台宣傳，是相隔多年後再以團隊形式現身港台。江𤒹生（AK）笑言在MV中的露營戲份，表達兄弟情，惟不明白為何要夏天在室外拍攝，「其實兄弟情在室內拍都表達得到！」Tiger笑言拍攝時，風吹向他和Stanley（邱士縉），被煙火攻到眼濕濕。Lokman（楊樂文）大爆拍攝其中一幕講及12子圍住火爐，由他帶領眾人唱歌，但姜濤忍不住笑。至於年尾12子合體舉行演唱會一事，Lokman表示今次有6名或3名成員一齊演出，惟不會有Solo表演，皆因Solo可留待個人開騷。談到幾時為演唱會準備？Ian（陳卓賢）明言擔心腳傷，會操練腳部肌肉。AK則笑說要吃多一點，「操肥自己！」

Stanley兩齣電影好有Noise

MIRROR 10子完成商台節目訪問後，接受傳媒訪問。談到即將拍攝團綜，AK稱團歌《同往》MV在戶外拍攝，希望稍後拍攝團綜時由露營變宿營，建議有抽獎，抽車、抽錢等環節。另外，Stanley主演的電影《告別的年代》入圍第51屆多倫多國際影展（TIFF）的「特別放映」，他指好開心、意想不到，皆因該電影節被喻為「奧斯卡前哨站」。提到他稍後為電影《我未許願先吹蠟燭》到台灣宣傳，他指行程緊密只等兩天，未知可有時間品嘗當地美食。

Ian踢爆姜濤「借錢」

談到在Ian啟德體藝館演唱會擔任嘉賓的姜濤，送上10元利是，Ian笑指，以他熟悉的姜濤個性，10元利該是從工作人員中借來；在旁姜濤直認不諱，笑言：「未還錢添！」而將會為Stanley結婚任伴郎的李駿傑（Jeremy），問會封幾錢人情？Jeremy搞笑稱付出太多努力，反問︰「仲要俾人情？到時先算！」

姜濤避提重考日期

提到姜濤不小心駕駛等違例事項，被吊銷駕駛執照3個月，並要重新再考，惟他遺失車牌。姜濤表示經已報失及宣誓，對重考有60%信心。問何時重考？他封口，以免被跟蹤。

AK眼紅Lokman、Alton同XG拍Reels

Lokman、王智德（Alton）早前跟人氣女團XG拍跳舞Reels，Alton大讚XG專業又友善，最搞笑無份拍跳舞reel的AK，突然爆一句：「其實MIRROR有好多位成員都識跳舞㗎！」問多久無以團隊形式踏足港台？Lokman稱有一段時間，已忘記了有多久。