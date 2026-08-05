功夫女足｜周星馳隨時現身 7場「盲盒謝票場」20分鐘Full House

周星馳執導笑片《功夫女足》自7月11日在內地上畫以來，至今票房衝破22億人民幣。該片將於8月13日在港上映，而在之前的8月8日（星期六）會舉行7場「特別謝票場」，電影主創包括周星馳隨時現身！該7場「特別謝票場」於今天（5日）下午3時開售，網上20分鐘已有4場Full House，認真巴閉！

周星馳落實《功夫女足2》製作計劃

該7場「特別謝票場」標明電影主創現身，惟以「盲盒」形式進行，代表主創周星馳、林子聰等；主演劉嘉玲、張繼聰、蔡思貝、張小斐、迪麗熱巴、張藝興等都有可能現身。雖然以「盲盒」形式賣飛，無阻影迷熱情，該7場「特別謝票場」於今天下午3時開售，網上20分鐘已有4場Full House。7場「特別謝票場」分別為︰02︰30 pm 英皇戲院Plus+（大圍圍方／映後分享）；02︰50 pm 英皇戲院Plus+（大圍圍方／映後分享）；04︰00 pm PREMIERE ELEMENTS（映後分享）；04︰50 pm K11 Art House（映後分享）；05︰05 pm K11 Art House（映後分享）；06︰00pm PREMIERE ELEMENTS（映前分享）；10︰10pm MCL Airside戲院（映前分享），票價$188，入場送限量特製A3海報。另外，早前在直播上，周星馳確認《功夫女足2》的製作計劃，同時罕有地表示大有機會回歸大銀幕演出。