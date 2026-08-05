Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

功夫女足｜周星馳隨時現身 7場「盲盒謝票場」20分鐘Full House

影視圈
更新時間：16:15 2026-08-05 HKT
發佈時間：16:15 2026-08-05 HKT

周星馳執導笑片《功夫女足》自7月11日在內地上畫以來，至今票房衝破22億人民幣。該片將於8月13日在港上映，而在之前的8月8日（星期六）會舉行7場「特別謝票場」，電影主創包括周星馳隨時現身！該7場「特別謝票場」於今天（5日）下午3時開售，網上20分鐘已有4場Full House，認真巴閉！

周星馳落實《功夫女足2》製作計劃

該7場「特別謝票場」標明電影主創現身，惟以「盲盒」形式進行，代表主創周星馳、林子聰等；主演劉嘉玲、張繼聰、蔡思貝、張小斐、迪麗熱巴、張藝興等都有可能現身。雖然以「盲盒」形式賣飛，無阻影迷熱情，該7場「特別謝票場」於今天下午3時開售，網上20分鐘已有4場Full House。7場「特別謝票場」分別為︰02︰30 pm 英皇戲院Plus+（大圍圍方／映後分享）；02︰50 pm 英皇戲院Plus+（大圍圍方／映後分享）；04︰00 pm PREMIERE ELEMENTS（映後分享）；04︰50 pm K11 Art House（映後分享）；05︰05 pm K11 Art House（映後分享）；06︰00pm PREMIERE ELEMENTS（映前分享）；10︰10pm MCL Airside戲院（映前分享），票價$188，入場送限量特製A3海報。另外，早前在直播上，周星馳確認《功夫女足2》的製作計劃，同時罕有地表示大有機會回歸大銀幕演出。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
影視圈
4小時前
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
00:52
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
社會
8小時前
吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世
吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世
影視圈
7小時前
3歲女童衝紅燈遭電車撞斃 司機不小心駕駛罪成囚4周 放棄上訴即時服刑
3歲女童衝紅燈遭電車撞斃 司機不小心駕駛罪成囚4周 放棄上訴即時服刑
社會
1小時前
JUPAS放榜｜大學Offer不及水電牌？過來人狠批盲追學位：15歲學手藝40歲變贏家 揭港人其實只敬「一樣嘢」｜Juicy叮
JUPAS放榜｜大學Offer不及水電牌？過來人狠批盲追學位：15歲學手藝40歲變贏家 揭港人其實只敬「一樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
時事熱話
2026-08-04 13:32 HKT
尖沙咀酒吧血案，「偉健」等4男落網， 累計16人被捕。
00:48
尖沙咀酒吧血案｜勝和「左口」頭馬「偉健」落網 累計16人被捕
突發
1小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
6小時前
10年資歷點心師傅慘變「翻熱員」？酒樓轉用內地預製菜慳成本 慨嘆：要求唔高2萬5都冇人請｜Juicy叮
10年資歷點心師傅慘變「翻熱員」？酒樓轉用內地預製菜慳成本 慨嘆：要求唔高2萬5都冇人請｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
鄧文廸承認1項與16歲以下女童非法性交罪，判囚4個月。資料圖片
36歲文員與13歲女童性交 官考慮雙方年齡差距大 判囚4個月
社會
5小時前