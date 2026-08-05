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方皓玟8.5萬首期購旺角$560萬一房單位終撻訂 曾撐周佩賢發展項目隨密友離世發展商爆煲

影視圈
更新時間：15:30 2026-08-05 HKT
發佈時間：15:30 2026-08-05 HKT

唱作歌手方皓玟（Charmaine）於2024年3月被揭斥資約560萬元，購入旺角東洗衣街單幢樓盤Elize PARK，一個中層戶用作收租，呎價約2.3萬元，而該發展項目屬樂風集團（Lofter Group）旗下。但近日有消息傳出方皓玟撻訂，預計方皓玟遭發展商沒收8.5萬元訂金。

方皓玟密友今年5月離世

方皓玟於2023年及2024年兩度為樂風集團旗下樓盤擔任代言人，隨住方皓玟的密友周佩賢於今年5月離世後，其名下的樂風集團傳陷入財困，部份發展項目淪為銀主盤。方皓玟於2024年以首期僅8.5萬元的特殊條款，購入樓盤一伙中層B室。

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方皓玟置業無心插柳

據悉，方皓玟撻訂的單位為Elize PARK中層B室，實用面積243平方呎，屬一房間隔，由方皓玟以本名吳嘉欣（NG KA YAN）在2024年3月以564.1萬元買入。當時負責促成交易的代理地產發言人指，方皓玟入市是「無心插柳」，因巧遇方皓玟在席間提及有優惠推出，加上方皓玟一直喜愛該地段，而一拍即合促成交易。

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方皓玟付首期為樓價1.5%

據成交記錄冊支付條款上特別列明，方皓玟入市時只需於簽署買賣合約時，支付85,000元訂金即可認購單位，而餘款尾數555.674萬元，則於簽約後365日内或於完成交易時支付。不過資料顯示，上述單位至日前撻訂一刻，依然未完成交易，同時沒有按揭紀錄，單位業主資料一欄仍顯示發展商相關公司為SILVERWEALTH LAND DEVELOPMENT LIMITED，而該單位在2026年8月3日取消交易。

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