MIRROR 10子商台宣傳團歌《同往》 Anson Lo、Edan另有工作未有露面
更新時間：13:14 2026-08-05 HKT
發佈時間：13:14 2026-08-05 HKT
發佈時間：13:14 2026-08-05 HKT
MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、江𤒹生（AK）、姜濤、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、李駿傑（Jeremy）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）今日（5日）到商台於節目《叱咤樂壇 》擔任嘉賓，宣傳新團歌《同往》宣傳，雖然天氣悶熱，但一眾粉絲一早到場外等候偶像，更高舉偶像名字的應援名牌。
鏡粉守秩序
10子於下午12時分別乘坐七人車到達商台，愛錫粉絲的他們下車後，跟場外粉絲揮手打招呼，表現親民。由於盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）有工作在身，未有現身。
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