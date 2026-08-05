前亞視一姐蔡曉儀近照回春圓潤豐滿 曾患思覺失調 稱被落降頭：情緒病令我有幻覺
更新時間：14:00 2026-08-05 HKT
發佈時間：14:00 2026-08-05 HKT
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54歲的蔡曉儀曾是亞視的當家花旦，淡出幕前多年，近日與昔日好友劉玉婷見面敍舊，近況罕有曝光。從流出的影片可見，她精神飽滿，面色紅潤，狀態極佳，雖然有點圓潤豐滿，但肌膚白滑凍齡，不僅氣質不減當年，而且逆齡回春，令不少網民羨慕她的不老外貌。
蔡曉儀曾患思覺失調淡出娛樂圈
蔡曉儀當年在事業如日中天之際忽然淡出，一度傳出她因私自接拍內地劇集而遭解約，甚至有被落降頭等光怪陸離的傳聞。她曾接受鍾慧冰節目訪問時終於解開謎團。對於私自接劇遭解約一事，她直認不諱表示：「當時有情緒病，所以做好多事唔係跟常規去做。」她更澄清了「被落降頭」的傳聞，坦言自己其實是患上了思覺失調。當鍾慧冰一臉憂心問及思覺失調是否伴隨幻覺時，蔡曉儀大方解釋：「係有呢啲，我嘅情緒病令我有幻覺，誤以為被人落咗我降頭，其實唔係真實嘅事。但我幻想出嚟以為真，導致情緒出現好大問題。」
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蔡曉儀拍《我和春天有個約會》被封亞視一姐
蔡曉儀畢業於1990年亞洲電視藝員訓練班，憑藉出眾的外貌，火速成為電視台的當家花旦，她曾主演多部經典劇集，包括《劍神不敗》、《君臨天下》及《我和春天有個約會》等，均是當年亞視的收視保證。淡出幕前的20多年間，她一直在家族的時裝公司幫忙，至今仍然單身。隨著回復狀態，已不用再服情緒病藥物的她，曾表示有意復出拍戲。
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