62歲黎燕珊沾楊明莊思明喜氣鋪路再婚？低胸高炒好身材紅粉緋緋 有「黃昏戀」滋潤索爆

62歲1985年亞洲小姐冠軍黎燕珊早前飛往馬來西亞，親到當地賀楊明與莊思明結婚。她在當地逗留期間到處品嚐美食，連日放縱飲食過後亦不敢怠慢，今日（4日）在社交平台分享在健身室的高炒自拍照。相中她身穿黑色低胸小背心，盡現豐滿好身材，並留言「食多了！抽空 #keep fit」，年過60歲依然狀態大勇，未知是否因有愛情滋潤而特別美麗。

黎燕珊子女長大放下家庭重擔

黎燕珊現時生活寫意，但感情路曾遇波折。當年她與前夫劉永的婚姻離婚收場，其後母兼父職，獨力咬緊牙關撫養一對子女劉詠詩（Wynce）和劉德權（Dicky）。如今子女已經長大成人，大女劉詠詩已結婚成家，而細仔劉德權亦於英國修畢犯罪心理學畢業。看見一對子女擁有各自的新生活，令黎燕珊倍感安慰，終於可以放下家庭重擔。

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黎燕珊與圈外人發展黃昏戀

黎燕珊現時過著寫意的生活，但感情路曾經崎嶇。她與前夫劉永的婚姻傳因家暴問題離婚收場，其後母兼父職，獨力咬緊牙關撫養一對子女劉詠詩和劉德權。近年子女已經長大成人，她終於放下重擔，早前被好友鍾慧冰大爆覓得第二春，她亦多次大方放閃，獲得不少網民祝福。有指她在教會認識到現任男友Joseph Cheng發展「黃昏戀」，可見她已走出失婚陰霾。她曾被問及會否考慮再婚時，坦承對婚姻仍有憧，近日她到馬來西亞親自賀楊明與莊思明結婚，未知是否想沾喜氣鋪路再婚。