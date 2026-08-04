Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

62歲黎燕珊沾楊明莊思明喜氣鋪路再婚？低胸高炒好身材紅粉緋緋 有「黃昏戀」滋潤索爆

影視圈
更新時間：22:12 2026-08-04 HKT
發佈時間：22:12 2026-08-04 HKT

62歲1985年亞洲小姐冠軍黎燕珊早前飛往馬來西亞，親到當地賀楊明與莊思明結婚。她在當地逗留期間到處品嚐美食，連日放縱飲食過後亦不敢怠慢，今日（4日）在社交平台分享在健身室的高炒自拍照。相中她身穿黑色低胸小背心，盡現豐滿好身材，並留言「食多了！抽空 #keep fit」，年過60歲依然狀態大勇，未知是否因有愛情滋潤而特別美麗。

黎燕珊子女長大放下家庭重擔

黎燕珊現時生活寫意，但感情路曾遇波折。當年她與前夫劉永的婚姻離婚收場，其後母兼父職，獨力咬緊牙關撫養一對子女劉詠詩（Wynce）和劉德權（Dicky）。如今子女已經長大成人，大女劉詠詩已結婚成家，而細仔劉德權亦於英國修畢犯罪心理學畢業。看見一對子女擁有各自的新生活，令黎燕珊倍感安慰，終於可以放下家庭重擔。

相關閱讀：61歲黎燕珊公開「黃昏戀」新歡 樣貌敦厚有夫婦相 離婚逾20年後甜蜜放閃憧憬再婚

黎燕珊與圈外人發展黃昏戀

黎燕珊現時過著寫意的生活，但感情路曾經崎嶇。她與前夫劉永的婚姻傳因家暴問題離婚收場，其後母兼父職，獨力咬緊牙關撫養一對子女劉詠詩和劉德權。近年子女已經長大成人，她終於放下重擔，早前被好友鍾慧冰大爆覓得第二春，她亦多次大方放閃，獲得不少網民祝福。有指她在教會認識到現任男友Joseph Cheng發展「黃昏戀」，可見她已走出失婚陰霾。她曾被問及會否考慮再婚時，坦承對婚姻仍有憧，近日她到馬來西亞親自賀楊明與莊思明結婚，未知是否想沾喜氣鋪路再婚。

 

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
颱風白海豚最新航班資訊。
颱風白海豚︱遊日注意！香港快運取消8.6至8.8至少10班機 明加開特別航班往返沖繩
社會
6小時前
陳凱琳回應影院風波 證二仔被「淋Cream」已報警：好心痛 兒子疑踢凳惹女觀眾發難
01:12
陳凱琳回應影院風波 證二仔被「淋Cream」已報警：好心痛 兒子疑踢凳惹女觀眾發難
影視圈
4小時前
黃文標轉做倉務食茶記 《尋秦記》古天樂二弟回歸平淡 患柏金遜症單身寡佬聽天由命
黃文標轉做倉務食茶記 《尋秦記》古天樂二弟回歸平淡 患柏金遜症單身寡佬聽天由命
影視圈
8小時前
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
陳凱琳仔仔睇戲興奮踢椅背 被指太嘈遭忌廉淋頭 案件列普通襲擊警緝一女子
01:12
陳凱琳仔仔睇戲興奮踢椅背 被指太嘈遭忌廉淋頭 案件列普通襲擊警緝一女子
突發
3小時前
王菲20歲細女李嫣近照流出 經歷4次手術已除兔唇痕跡 脫胎換骨顏值升級
00:44
王菲20歲細女李嫣近照流出 經歷4次手術已除兔唇痕跡 脫胎換骨顏值升級
影視圈
2小時前
星島申訴王 | 稻香爆炸事件 主角獨家開腔 碎片四濺險盲 敦促酒樓負責
02:42
星島申訴王 | 稻香爆炸事件 主角獨家開腔 碎片四濺險盲 敦促酒樓負責
申訴熱話
6小時前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT
「滿屋日本料理」全線結業！大埔最後分店8月落閘 加碼推晚市無限時任食優惠 網民：已經冇高質日式放題了
「滿屋日本料理」全線結業！大埔最後分店8月落閘 加碼推晚市無限時任食優惠 網民：已經冇高質日式放題了
飲食
11小時前
北葵涌鄧肇堅體育館2023年8月發生升降台翻側意外，一名外判維修工墮地身亡，警方在場調查。資料圖片
體育館升降台傾倒致工人墮斃 遺孀入稟追討傷亡賠償
社會
8小時前