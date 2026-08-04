蘇雅琳新劇與盧瀚霆親密戲未拍留最尾 COLLAR澳門騷突取消感可惜 25歲生日青春開始：盼奪新人獎

COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）今日25歲正日生日，仍勤力開工出席雪糕品牌月餅宣傳活動，並順道與粉絲見面舉行派對，吸引數十位歌迷提前到場守候。Ivy So受訪時感覺時間轉眼過去，由20歲初出道至今已經五年，有幸讓大家見證自己成長：「我咁講驚畀人鬧，但25歲好似先係青春嘅開始！19、20歲好似仲係𡃁妹，媽媽都覺得我係小朋友。25歲真係大個咗，經歷咗好多社會考驗。」有感成熟後要繼續努力工作，笑言生日願望要健康與事業有成：「希望心靈同身體都健康，芯駖都要健康！我同COLLAR都要一齊多啲騷。（願望包括得到新人獎？）當然想攞，係一個重大嘅肯定！最緊要大家鍾意我嘅歌，專注喺工作、唱多啲自己鍾意嘅歌！」

蘇雅琳新劇日開夜開曾片場過夜

蘇雅琳近日忙於拍攝港版《金秘書為何那樣》劇集，直言劇組「日開夜開」，今日生日仍要開工但可以九點回家與家人慶祝，「今日有時間同屋企人食飯，因為我應該有一個月冇同屋企人食過飯！今日真係齊齊整整聚埋一齊。」由於忙碌拍攝，Ivy So較少機會與家人見面，父母亦特意在劇集開拍前探班，並準備營養補充品，有時拍劇通宵達旦更未能回家過夜：「有試過喺片場過夜瞓覺！我哋拍屋企景樓上有多一間房，有張床可以喺度瞓。有時一日瞓得四個鐘，為爭取時間瞓多陣。」透露劇集進度已完成三分一，主要外景部分已經完成，稍後將會進入辦公室場景戲份，會有更多演員參演。

蘇雅琳大讚盧瀚霆貼心冇壓力

早前Anson Lo盧瀚霆與Ivy So在赤柱街頭拍攝親䁥戲份被傳媒捕獲，擁抱與親吻戲份相當甜蜜，她笑指：「最親熱嘅戲份未拍，留返最尾。一來大家會熟絡啲安心啲；二來編排場景要去到最尾。（與AL拍親蜜戲感覺如何？）大家都好專業，OK嘅，佢都好貼心，冇乜壓力。」

COLLAR澳門騷突取消冇問原因

COLLAR與泰國女團4EVE原定下月於澳門合作開騷，今日主辦機構新濠影匯突然宣布因「不可抗力因素」取消。Ivy So回應事件時表示未刻意詢問取消原因：「據我所知係唔關票房嘅事，可能其他不可抗力嘅原因，我哋都冇特登去問清楚。真係好可惜。」Ivy So透露尚未與4EVE展開排練，沒有浪費雙方時間與心血，此前已經見面合作過一次，希望將來會再次有同台機會。由於COLLAR將會推出全新團歌，Ivy So亦覺得減少一個演唱宣傳新歌的平台甚可惜，寄望在其他舞台能夠為觀眾演唱新歌。

COLLAR日本拍MV取景富士山人煙稀少

COLLAR最近全團到日本拍攝MV，Ivy透露取景地在東京近郊、富士山一帶，未受熊本縣一帶地震波及，亦因取景地偏遠人煙稀少，未能了解當地人對災情的感受，但仍衷心祝福世界各地的人都安好。到日本拍攝MV行程緊密，Ivy So笑言旅程最後45分鐘才有機會到酒店附近Outlet行街購物：「我買咗一個銀包，因為舊嗰個用咗好耐喇。（哪位成員收穫最豐富？）許軼囉，佢買咗人生第一對屬於自己嘅高踭鞋，好似睇住佢慢慢大個女咁！」