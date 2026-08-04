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陳凱琳帶子睇戲遭公審風波 陳嘉寶公開細路安靜秘技 為3女遮樣不想太細個面對外界眼光

影視圈
更新時間：20:48 2026-08-04 HKT
發佈時間：20:48 2026-08-04 HKT

3女之母陳嘉寶(Anjaylia)今日到長沙灣為ViuTV拍攝節目《人妻私房料理》，她稱最拿手是今日煮的番茄牛肋條，因這道菜可以一變成三至四道菜，非常方便，另外一道菜是椰青大蜆。她覺得作為女性比較辛苦，有時好想令小朋友滿足，又好想她們有回憶，所以會親自下廚。這個年代為要照顧小朋友，大家都各出奇謀。暑假已經將3女放到度假營，自己便可以專心煮餸。

陳嘉寶3個女「長期一個墟」

陳嘉寶三個女女分別是4歲、6歲及7歲。她形容三個女兒遺傳了爸爸的基因非常活躍，她笑言：「3個女人一個墟，我屋企長期有一個墟！」所以她用不同方法耗盡她們的精力，老公會帶她們去滑水，大女每星期要上兩次練水堂，每次也要游水幾千米，成功將她們的精力消耗。

陳嘉寶帶小朋友睇戲有技巧

問她可有留意陳凱琳帶孩子到戲院看電影時，被網民投訴喧嘩及淋忌廉一事？她表示沒有深入去看。自己也會帶孩子們去看電影，但卻沒有遇到不快事情。問到小朋友是否一定會興奮？陳嘉寶說：「細個時帶小朋友去睇戲有啲技巧，可能小朋友見到黑會驚，我哋會買最後一排位，有咩事即掩住佢哋個嘴往後拖，比如買定爆谷塞住佢哋個嘴，又會帶備三份食物盒公平分配食物等。」

陳嘉寶老公1打3帶女睇戲

最近老公1打帶3女睇戲，陳嘉寶卻去剪頭髮，事後她問小朋友是否睇得開心？女兒回覆是爸爸最開心，因為是一套外國卡通片，笑點全擊中老公的心，更爆爸爸邊睇邊開心到喊，反而小朋友好冷靜。

陳嘉寶為小朋友出鏡加太陽眼鏡遮樣

問到怕不怕因為藝人身份特別被人留意成為焦點？陳嘉寶表示自己太年輕入行了：「所以好細個面對緊，我都唔想小朋友咁細個就要面對呢啲說話及眼光，所以小朋友出鏡加太陽眼鏡遮樣，希望佢哋可以生活得開心啲。」

陳嘉寶不想小朋友太年輕面對外界眼光

問到怕不怕因為藝人身份特別被人留意成為焦點？陳嘉寶表示，自己太年輕入行了，很年輕已經面對着，她說：「我覺得不單小朋友，但也沒辦法，盡力教盡量做，但也不想小朋友年紀這麼少便要面對一些說話或那麼多眼光，如果他們出鏡的話會為他們加一副太陽眼鏡及遮樣，對我來說是一種方法，希望他們可以生活得愉快些。」
 

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