廿四味Brian主持狂講「春X」 馮德倫面露尷尬：你以前係咪咁多粗口 網民斥粗口多過內容

52歲的Hip Hop組合「廿四味」成員李凱賢（Brian）近年活躍於網上節目，日前他邀請馮德倫擔任其YouTube節目《Let's Go Eat with Brian》訪問嘉賓。兩人在節目中大談經典漫畫，Brian李凱賢在對話過程中繼續維持其一貫作風，說話頻頻夾雜中英文粗口，期間講到日漫《去吧！稻中乒團》時，更公然提及「春X」等字眼。面對李凱賢連番爆粗，一向斯文的馮德倫面露尷尬神色，更反問：「你以前係咪咁多粗口？」節目播出後，不少網民對李凱賢的主持風格大感不滿，紛紛留言炮轟他在嘉賓面前過於粗俗，表示：「睇得出馮德倫唔認同，好尷尬」、「私底下吹水無問題，出鏡咁樣只會令到嘉賓好老尷」、「粗口仲多過內容」、「講粗口又唔係流利，好似啲小朋友啱啱學識講粗口咁，覺得好有型」、「佢之前講粗口畀人讚好笑，就真係以為好多人鍾意聽佢講粗口…」、「佢應該覺得自己好風趣」，認為他在訪問中要收斂一點。

Brian李凱賢稱講粗口問心無愧

事實上，這已非李凱賢首次因粗口問題引發爭議，早前他與伍詠薇主持HOY TV節目《九運會客室》時，已被網民狠批其滿口粗言穢語，嚴重影響觀感。對此李凱賢曾大方回應，坦言自己已經習慣這種說話方式，亦不會理會外界批評。他強調不會刻意減少講粗口，更直言：「一係用一係唔用，例如what the fxxk，唔會話what the freak。」雖然其好友陳偉雄（阿肥）曾勸告他，講粗口最重要的是出發點，用來加強語氣無傷大雅，但也建議他多聽取別人意見尋求進步。李凱賢雖認同好友看法，但被問到會否聽取觀眾意見時，他則堅持己見：「唔會，問心無愧，如果我做錯事，梗係唔得啦！問心無愧就做返自己得喇，最緊要大家開心，大家笑。」

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Brian李凱賢精通五種語言被封「滑板教父」

儘管主持風格備受爭議，但李凱賢近期卻因其誇張又貼地的表達方式而人氣急升。早前他在網台節目中以極度爆笑的食評介紹甘棠燒鵝的叉燒，力讚「燒鵝都dope」、形容叉燒是「Hermès版叉燒」、「要著兩條褲」，誇張演繹意外成為Threads上的熱門潮語。其實李凱賢不僅是「廿四味」成員，他精通英、粵、國、日及韓五種語言。熱愛滑板的他早於1999年創辦滑板店8FIVE2，現為香港滑板協會主席，素有「滑板教父」之稱，他亦有拍攝電影《飛砂風中轉》、《私人會所》，並在電影《尋秦記》客串。

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