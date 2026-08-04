《蜘蛛俠4》北美開畫修正收28.1億 刷新影史紀錄 湯姆賀倫片酬袋近2億 比首集勁升50倍

新一集《蜘蛛俠：英雄重生》（蜘蛛俠4）票房報捷，勁收3.55億美元（27.8億港元），原本首周末票房被指不敵《復仇者聯盟4：終局之戰》，排北美影史亞軍，但發行商周一公布修正票房數字，首周末票房達3.6億美元（約28.1億港元），即讓電影登上影史最高首周末開畫冠軍。

《蜘蛛俠4》上周五在北美開畫，美媒報道指首周末3日票房為3.55億美元（27.8億港元），但發行電影的索尼影業周一公布經修正後的北美首周末票房數字，最終定為3.6億美元（約28.1億港元），一舉超越《復仇者聯盟4：終局之戰》於2019年創下的3.57億美元（約28億港元）紀錄，成為北美影史開畫成績最高之作，亦是史上僅有兩部單一周末票房突破3億美元大關的電影。《蜘蛛俠4》全球開畫票房則達9.32億美元（約73.1億港元），僅次於《復仇者聯盟4》的12.2億美元（約95.7億港元），位列影史第2。索尼影業行政總裁Ravi Ahuja亦發聲明多謝一眾演員及製作團隊，形容今次紀錄「得來不易」，並笑言紀錄總有一日會被打破，但會珍惜這份殊榮。



Zendaya片酬亦收近6,300萬



隨着新作破紀錄報捷，「蜘蛛俠」湯姆賀倫（Tom Holland）今次片酬亦成焦點，據外媒報道，他今次片酬約2,000萬至2,500萬美元（約1.57億至1.96億港元），較拍攝首集《蜘蛛俠：強勢回歸》時僅得50萬美元（約392萬港元）大幅飆升，穩坐劇組片酬之首，Zendaya則據報袋約800萬美元（約6,274萬港元）。

港澳方面，《蜘蛛俠4》於7月30日上映以來，口碑票房節節上升，截至8月2日（開畫第4日），港澳累計總票房已強勢衝破4,000多萬港元！開畫短短不足一星期，便火速躋身2026年全港票房榜第5位，成績驚人！

Zendaya與丈夫湯姆代言同一品牌香水。

湯姆近日的香水廣告，被台灣網民笑指似賣台灣藥品「綠油精」。

「寒冬戰士」施巴遜已為人父，女友Annabelle為他誕下孩子。

「寒冬戰士」施巴遜做老竇



此外，於《復仇者聯盟》中飾演「寒冬戰士」的羅馬尼亞男星施巴遜史丹（Sebastian Stan）今日宣布做老竇，與其拍拖4年的《詭娃安娜貝爾》英國女星Annabelle Wallis誕下孩子，他們未有公開BB性別。今年3月女方被爆未婚懷孕，今年5月Annabelle更挺巨肚陪男友亮相康城影展。