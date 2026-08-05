季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳

80年代TVB處境劇《季節》是香港電視史上極具代表性的長篇短劇，最初《季節》推出只是為力挽救《歡樂今宵》的收視，以15分鐘短劇環節播出，本暫定200多集，但後來因反應良好，成功吸引大量觀眾追看，掀起了極高的收視熱潮與話題度，於是開創了獨立篇章並加長集數，最後共有389集，直至1989年才完結。

「唐泰」朱瑞棠90年代初淡出幕前

劇集主要圍繞唐家的大家庭恩怨與生活瑣事展開。劇中對刻劃80年代香港的中產與草根家庭倫理關係極為細膩，飾演「媽打」的鄧碧雲因精湛演技，將「媽打」一角演得入木三分，自此「媽打」（Mother）一詞在香港社會廣泛流傳，成為「母親」或「精明主婦」的代名。飾演鄧碧雲丈夫的「唐泰」朱瑞棠亦大有來頭，不過在1990年代初淡出幕前，多年來鮮有消息流出。

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朱瑞棠早已移民加拿大多年

近日有網民在Threads發文稱發現當年在《季節》飾演「唐泰」的朱瑞棠近況：「上年呢個post，原來戲中媽打嘅老公「唐泰」朱瑞棠先生，好犀利102歲，移民咗外國好多年。」原來朱瑞棠早已移民加拿大多年，當日是已故議員陳家諾（Arnold Chan）的遺孀、同樣議員的Jean Yip探訪選民，她表示：「參觀一位102歲的選民及其妻子。他曾是香港一名電視肥皂明星和健身教師。在閒暇時間，他喜歡製作剪貼簿。認識任何人嗎？」相中所見，朱瑞棠的精神狀態甚佳，全程面帶燦爛笑容，其中一張照片裡，朱瑞棠與太太和Jean Yip圍繞在一張擺放著報紙、剪刀和放大鏡等物品的桌子旁，相信閒時朱瑞棠是用放大鏡睇報紙傾偈。

朱瑞棠家居佈置儼如「個人博物館」

不過最吸引的朱瑞棠的家居佈置，儼如一個「個人博物館」，牆上掛滿朱瑞棠大半生的珍貴時刻，由1945年中央警官學校畢業、去到台灣竹東鎮做警察所所長嘅威水黑白相，到後來投身演藝圈參與香港電台（RTHK 1987及1996年）節目的經典合照，見證住豐富的人生閱歷。除此之外，家中掛了不少書法字畫，書架上又擺滿獎座同紀念牌，充滿書卷氣息。不過講到最溫馨，必定是朱瑞棠與太太由1953年到2022年點滴的「金婚紀念」相集，旁邊擺放了不少朱太年輕時靚相。不少網民留言「勁！認得佢，祝身體健康。」、「春風化雨，桃李滿門 祝福朱老師、朱師母福壽雙全，頤養天年！」

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朱瑞棠背景大有來頭

朱瑞棠背景大有來頭，1948年畢業後演出黃鶴聲執導的電影《連生貴子》，朱瑞棠當第二男主角，但因感到拍電影生活不能安定而離開影圈，在母校真光中學當體育老師長達30年，林燕妮及李碧華為他的學生，此期間一直參與話劇的工作及演出，朱瑞棠更曾獲第一屆香港舞台劇獎推薦獎「劇藝金禧貢獻獎」及第十二屆香港舞台劇獎推薦獎「終身成就獎」，朱瑞棠曾在2010年返港為母校重出江湖，在75年校慶話劇《吾愛吾妻》中擔任導演及客串一角，當時他曾在訪問上表示最重要是做人有目標，因他相信有充實的生活才能保持健康，至於會否再拍電視劇？朱瑞棠說：「03年攞終身成就獎後就唔再演出喇！希望最高峰時離開。」

TVB劇集《真情》經典角色：