81歲「風流才子」陳欣健首開腔回應《東周刊》直擊與年輕索女煙韌逛超市 避談關係：身邊好多朋友唔使每次解釋

81歲「風流才子」陳欣健（Philip）被《東周刊》獨家直擊孖年輕索女煙韌逛超市，他回應《星島頭條》時沒有正面回應和年輕索女關係，他說：「我身邊好多不同年齡同不同性別嘅朋友，有社交圈子嘅，亦有工作關係而需要見面嘅朋友。我冇需要俾人見一次解釋一次喇！」

陳欣健自認閒不下來

問到是否晚年都多朋友陪伴不愁寂寞？他認同說：「我就是閒不下來嘅人，假如你24小時跟住我，你會俾我身邊唔同朋友嘅數目同身份嚇親，有男有女，有老有少。」他強調不怕惹緋聞，只是討厭！

陳欣健拒將患病妻子拉進討論

對於他堅守婚姻承諾，悉心照料患認知障礙症的妻子張蓉蓉逾十年，問他會否擔心緋聞惹來非議？他即敏感回覆：「不要將佢拉進討論區吧。謝謝你！」