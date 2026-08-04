陳凱琳回應影院風波 親證二仔被「淋Cream」受驚已報警：我好心痛 兒子受影響不開心

陳凱琳（Grace）早前帶三名兒子到金鐘欣賞電影《蜘蛛俠：英雄重生》，事後有網民在網上控訴，指陳凱琳三個小朋友不斷說話、大笑大叫影響其他觀眾，但家長全程放任不管，直到完場後才發現這個家長竟然是陳凱琳。帖文引發網民討論，有網民批評陳凱琳，亦有網民為陳凱琳護航：「佢囝囝好鬼文靜…」、「聽到啲人講好似話個女人倒咗啲嘢落佢個仔個頭度。」陳凱琳今日（4日）到長沙灣為ViuTV拍攝節目《人妻私房料理》時，亦就事件作出回應，承認當日確實發生了「淋Cream事件」，事後已報警備案。

陳凱琳指兒子被淋Cream受驚已報警

陳凱琳就事件表示，作為母親，對小朋友的行為需要負責：「可能我們平日同小朋友的習慣，我們都未必會好留意，在公眾場合可能聲調會對別人來說是一個噪音，尤其是睇戲，有時小朋友好興奮會有點反應，如果這樣騷擾到別人，我真的要講聲對不起。」她坦言，在父母眼中這也是正常反應，但不能否定別人的觀感，澄清當時並沒有人跟她作出投訴，又承認當日確實發生了「淋Cream事件」，指二仔被「淋Cream」到後受驚，事後已報警備案，因此未能透露太多，她認為小朋友未必能理解發生了甚麼事情，要給予小朋友知道媽媽會盡力保護他。

據悉，事件發生於7月30日下午，陳凱琳與兒子在戲院觀影期間，其6歲二仔因一時興奮不慎踢到前排女觀眾的椅背，陳凱琳當下雖已即時向對方致歉，豈料散場時，該名女子疑因不滿而突然發難，涉嫌直接向陳凱琳兒子的頭部潑淋不明乳狀液體，隨後迅速離開現場。愛子心切的陳凱琳在諮詢後，已於翌日前往中區警署報案，幸好兒子並未受傷。目前警方已將案件列作「普通襲擊」處理，並正全力追緝涉案的一名中國籍女子。

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陳凱琳自知藝人身份令每事被放大

陳凱琳指，當時有現場觀眾目睹事發過程，一位媽媽並即時對她伸出援手遞上紙巾，她十分感謝大家的幫忙。問她可以安撫小朋友的情緒？陳凱琳表示，就事件她與老公鄭嘉穎已經好好去反映這件事，在安撫好小朋友，令他們沒有那麼驚慌後，也跟他們說：「沒辦法你的爸媽是藝人，很多時做的事會被人放大，先要接受，我們有自己的責任，作為爸媽已經覺得自己做得很好，仍努力教好小朋友，去公眾場合可能有少少興奮令人誤會，我們會再警惕多一些，除了我教他們之外，孩子們也要配合，他們很明白，之後我帶他們出去食午餐，他們也說我們會更乖，其實我相信每個人網上也有很多版本，也有些人的說話令小朋友不太好聽，做過小朋友也好，現在有小朋友的人也好，我也希望大家對小朋友善良一點，不要給予他們那麼大壓力，因為他們已經面對很大壓力要去上學。」她指小朋友學校的其他家長很好，並未因他們的身份而有特別的看待。

陳凱琳指二仔受事件影響不開心

陳凱琳坦言，6歲的二仔即將升小學，不想再讓他增加負擔，問到就事件可有感到不開心？陳凱琳稱，起初有不開心，因為件事發生在自己小朋友身上，而作為媽媽其實有一刻覺得，自己是否可以更好去保護自己的小朋友。尤其是二子剛剛6歲，他在家中是一個最單純和真誠的小朋友，又努力去做好自己培訓的人。她說：「所以當他被這樣傷害時，我是好心痛的。」她指，作為父母與他去一齊分析這件事：「我門怎樣可以自己做好一些，作為媽媽可以怎樣保護到他，講完這些不同步驟程序之後，家中有一種感覺，現在將這件事放在這裏，繼續向前行，不可以就事件而恐懼，以後不帶小朋友到戲院睇戲是不對的，正面面對這件事。」

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陳凱琳重申會請兒子控制音量

對於被翻舊賬，指她過往一家人在飛機上嘈吵？陳凱琳表示，絕對會叫小朋友控制音量，她說：「學習到小朋友顧及別人，尊重場合更會提點，對我是好好的學習，（有指你乘坐電車時將袋放在身旁兩邊的座位上？）不知怎樣回應，可能當時其他地方有位置，我會再留意，不好意思。」

陳凱琳自認廚藝不精

此外，陳凱琳表示，今日煮了「菠蘿炒牛肉」及「粉絲蝦煲」兩道菜，笑指被主持問到是否經常入廚，她説：「我說不是，但我其實好鍾意吃東西，可能一個為食的人對於吃都有要求。」她笑稱當年參加《美女廚房》時是一名地獄廚神，連蝦腸也不懂挑，因此今次要「在失敗的地方企翻起身」煮蝦煲。

問到老公鄭嘉穎及三位兒子對她的廚藝評價？她笑言：「主持人問我會不會用廚藝去維持婚姻？我說，我不入廚房就會維繫到，哈哈！因為我自己煮餸不是好叻，但老公生日，如果可以親手煮煮餸給他吃是很窩心的。」不過她透露老公生日當天自己要到成都工作，而老公並非需要儀式感的人，將會提前在家吃飯便可以。

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