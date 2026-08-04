「安Bon CP」周嘉洛林凱恩IG冇互follow惹揣測 網民：滕麗名林淑敏2.0？ 戲外關係引關注

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》的經典CP「安Bon戀」的金城安（周嘉洛 飾）與Bonnie（林凱恩 飾）於昨晚（3日）劇情中正式分手，引發網民洗版式怒轟，指責TVB讓「開心速遞」變「傷心速遞」，而蔥頭（丘梓謙 飾）亦成為眾矢之的。劇中「安Bon戀」告終，戲外演員的關係亦成為網民熱議話題。繼早前有網民發現滕麗名IG取消關注林淑敏，同劇的呂慧儀同樣未有關注對方，加上受訪時「面阻阻」引發不和揣測後，再有網民發現周嘉洛與林凱恩的IG也沒有互相追蹤。

周嘉洛林凱恩戲內分手戲外不和？

繼早前有網民發現滕麗名IG取消關注林淑敏等同劇演員後，引發網民討論劇中的演員似乎並非如宣傳般好感情。近日再有網民發現周嘉洛與林凱恩的IG竟然也沒有互相追蹤，有留言指周嘉洛寧願追蹤「情敵」丘梓謙的IG帳號，也沒有追蹤林凱恩，令網民熱議二人戲外是否不和，變成「滕麗名林淑敏2.0」。

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林凱恩疑因遺失手機致IG好友清零

雖然周嘉洛與林凱恩的IG追蹤狀態引起揣測，但亦有粉絲立即留言澄清。有網民解釋，林凱恩數年前曾因遺失手機導致性感照外洩，之後為安全起見，其IG帳號移除了所有追蹤的好友。雖然部分朋友已重新追蹤，但周嘉洛可能只是一時忘記，並非關係不睦。事實上，二人仍不時在IG分享合照，周嘉洛亦會留言互動，可見關係依然友好，打破不和傳言。

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滕麗名林淑敏受訪「面阻阻」傳不和？