陳山聰美國華裔小姐競選驚喜現身 獻唱六首歌炒熱全場 親手為冠軍林雅雯披上彩帶

「第23屆美國華裔小姐競選總決賽」日前於康州舉行，全場座無虛席，吸引來自紐約、康州、波士頓等地觀眾到場支持。歷時兩個半小時的演出掌聲與歡呼聲此起彼落，獲現場嘉賓及觀眾一致好評，視帝陳山聰的驚喜現身絕對成為全晚焦點。

陳山聰驚喜現身成全晚焦點

大會特別嘉賓、TVB視帝陳山聰成為全晚焦點。他先後演唱《狂野之城》、《喜歡你》、《永遠愛著你》、《好戲在後頭》、《愛在記憶中找你》及《追》等多首經典歌曲，演唱《愛在記憶中找你》時，他更走到台下與觀眾近距離握手互動，全場歡呼不斷，氣氛熱烈；最後更與九位佳麗一同完成旗袍展示，成為全晚最具藝術氣息及文化特色的演出之一。

佳麗林雅雯與陳山聰合唱《月亮代表我的心》

陳山聰表示，非常感謝美國華裔小姐選美會的邀請，以及觀眾的熱情支持，令他留下深刻印象，希望未來有機會再次與大家見面。在五強最後決賽中，五位佳麗除接受即場問答外，更與特別嘉賓陳山聰合作完成情境演出，全面考驗臨場反應、表達能力及舞台魅力。其中7號林雅雯（Ya Wen Lin）表現尤其突出，她不但自然投入角色，更即席與陳山聰合唱《月亮代表我的心》，表現淡定自信、反應敏捷，獲得評判一致高度評價，充分展現新一代美國華裔小姐應有的智慧、氣質與自信。她亦成功獲得冠軍，由特別嘉賓陳山聰親自披上冠軍綬帶。

