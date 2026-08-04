Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳山聰美國華裔小姐競選驚喜現身 獻唱六首歌炒熱全場 親手為冠軍林雅雯披上彩帶

影視圈
更新時間：17:45 2026-08-04 HKT
發佈時間：17:45 2026-08-04 HKT

「第23屆美國華裔小姐競選總決賽」日前於康州舉行，全場座無虛席，吸引來自紐約、康州、波士頓等地觀眾到場支持。歷時兩個半小時的演出掌聲與歡呼聲此起彼落，獲現場嘉賓及觀眾一致好評，視帝陳山聰的驚喜現身絕對成為全晚焦點。

陳山聰驚喜現身成全晚焦點

大會特別嘉賓、TVB視帝陳山聰成為全晚焦點。他先後演唱《狂野之城》、《喜歡你》、《永遠愛著你》、《好戲在後頭》、《愛在記憶中找你》及《追》等多首經典歌曲，演唱《愛在記憶中找你》時，他更走到台下與觀眾近距離握手互動，全場歡呼不斷，氣氛熱烈；最後更與九位佳麗一同完成旗袍展示，成為全晚最具藝術氣息及文化特色的演出之一。

佳麗林雅雯與陳山聰合唱《月亮代表我的心》

陳山聰表示，非常感謝美國華裔小姐選美會的邀請，以及觀眾的熱情支持，令他留下深刻印象，希望未來有機會再次與大家見面。在五強最後決賽中，五位佳麗除接受即場問答外，更與特別嘉賓陳山聰合作完成情境演出，全面考驗臨場反應、表達能力及舞台魅力。其中7號林雅雯（Ya Wen Lin）表現尤其突出，她不但自然投入角色，更即席與陳山聰合唱《月亮代表我的心》，表現淡定自信、反應敏捷，獲得評判一致高度評價，充分展現新一代美國華裔小姐應有的智慧、氣質與自信。她亦成功獲得冠軍，由特別嘉賓陳山聰親自披上冠軍綬帶。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
餘生只剩20小時相聚？ 40歲港男餞行移民好友 計出殘酷數字大感心寒 網民淚憶亡友：下次再見已是墳前拜祭｜Juicy叮
餘生只剩20小時相聚？ 40歲港男餞行移民好友 計出殘酷數字大感心寒 網民淚憶亡友：下次再見已是墳前拜祭｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
唐詩詠爆喊憶母嘔血突離世  自責訴心聲惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影響巨大導致離巢？
唐詩詠爆喊憶母嘔血突離世  自責訴心聲惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影響巨大導致離巢？
影視圈
4小時前
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
百佳超市88折強勢回歸！連續兩日買滿$100即享 全單無上限折扣優惠
百佳超市88折強勢回歸！連續兩日買滿$100即享 全單無上限折扣優惠
飲食
6小時前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT
葛蘭離世享年93歲 文化人鄧小宇證歌后死訊 「曼波女郎」事業巔峰閃嫁富商息影
01:17
葛蘭離世享年93歲 文化人鄧小宇證歌后死訊 「曼波女郎」事業巔峰閃嫁富商息影
影視圈
7小時前
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
影視圈
2026-08-03 16:30 HKT
「兩蚊」機票不是夢！HKExpress推升級飛行套票 加$2可飛日本 即睇航點/預訂方法及連結
社會
6小時前
謝霆鋒大仔Lucas謝振軒19歲生日 攬實張柏芝盡展孝心 媽媽公開兒子童年告白甜入心
謝霆鋒大仔Lucas謝振軒19歲生日 攬實張柏芝盡展孝心 媽媽公開兒子童年告白甜入心
影視圈
22小時前
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
生活百科
2026-08-03 15:05 HKT