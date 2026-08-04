吳業坤孖胡鴻鈞美加巡演逼爆四千人 加拿大飛美國排長龍險失班機 帶索妻放閃遊大峽谷

吳業坤（坤哥）與胡鴻鈞（Hubert）於2026年夏季展開《Kwan-derful Moments》美加巡迴演唱會，先後登陸多倫多及洛杉磯。今次是兩位多年好友首度合體將個人Show帶到海外，除了同台合唱多首人氣名曲、分享多年真摯友情之外，現場更吸引高達三、四千名歌迷到場支持，反應熱烈！

吳業坤胡鴻鈞時差成最大挑戰

談到今次美加巡演，兩位不約而同表示「時差（Jet lag）」是最大挑戰。坤哥透露行程十分緊湊：「去到多倫多時真係非常眼瞓，上台前一直喺度頂緊時差。好彩多倫多觀眾嘅熱情直接將我『灌醒』！去到第二站洛杉磯時時差終於適應咗，兩場都唱得好盡力，估唔到遠在海外都有三、四千人支持，真係好感動。」

吳業坤帶同太太同行照顧周到

今次美加之行，坤哥亦有帶同太太同行。他甜笑表示有太太在身邊照顧非常安心：「佢幫我收拾行李、打理好多嘢。完成演唱會後，我哋仲去咗Las Vegas玩，又順道參觀咗大峽谷同羚羊峽谷等景點。返港後就會緊接準備上海演唱會同埋《試真啲》嘅拍攝工作。

胡鴻鈞全程昏昏哋適應時差

Hubert則笑言今次美加之行幾乎全程處於「昏昏哋」的狀態：「由出發到離開都好似仲未轉到時差，不過都好，返到香港就唔使重新適應！好在歌迷極度熱情，令我同坤哥一上台就可以擊退 Jet lag，非常精神。」

吳業坤胡鴻鈞飛美國「驚心動魄」

提及行程中的趣事，Hubert 分享在加拿大與當地樂隊綵排時，Band Leader透露部分樂手不懂中文，因此特意將他們的中文歌名全翻譯成英文來溝通，令他們大感新鮮與搞笑。此外，兩人更在跨國行程中經歷了一場「驚心動魄」的機場插曲。Hubert透露：「喺加拿大飛去美國過境時，無諗過海關會排咁長隊，我哋係去到臨起飛前10分鐘先至成功登機，過程真係好緊張刺激！」幸好最終兩場演出均順利完成，臨走前亦爭取到半日時間在洛杉磯到處觀光，為今次的美加巡演劃上圓滿句號。