金秀賢確定10月赴菲律賓開見面會　招待2萬粉絲

韓星金秀賢因與已故女星金賽綸未成年拍拖相關爭議一度停工，上月中復出為菲律賓服飾品牌拍廣告，該品牌今日公布金秀賢將於10月2日在菲律賓馬尼拉舉行粉絲見面會，規模達約20,000人，屬其近年最大型的海外活動之一，見面會內容包括近況分享環節、舞台表演及與粉絲互動遊戲，讓金秀賢與當地粉絲直接交流。

為韓國復出打下強心針



金秀賢前日（2日）已率先透過品牌官方社交平台的問候影片露面，久未露面的他身穿簡約便服，臉上掛著招牌笑容向粉絲表示：「真的非常想念大家，隔了很久終於能再向大家問好，感到十分幸福。」影片曝光後，不少網民留意到金秀賢面容較以往消瘦，雙頰明顯凹陷，紛紛留言關心其身體狀況，叮囑他好好照顧自己。

菲律賓向來是金秀賢人氣鼎盛的海外市場之一，今次選址當地舉行大型見面會，為他重返韓國演藝圈打下強心針，他之後會否延伸至其他地區舉行見面會，仍待進一步公布。