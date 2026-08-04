葛蘭離世丨憑流利英語最早進軍荷李活 神曲〈我要你的愛〉唱進《我的超豪男友》締造傳奇

有「曼波女郎」之稱的葛蘭昨日（8月3日）安詳辭世，享年93歲。葛蘭在1952年進入泰山影業公司並出演了處女作《七姊妹》，當時與劇中其他的六位女主角：鍾情、李嬙、劉亮華、羅婷、陳芸和容遠菁並稱為泰山七姊妹。在50至60年代的華語黃金影壇，葛蘭憑藉無與倫比的歌藝、精湛的舞姿與極具張力的演技，開創了華語歌舞片的輝煌盛世。

葛蘭能歌善舞、演技精湛

葛蘭能歌善舞、演技精湛，在華語影壇創造突破的野性女郎形象，被譽為「一代歌舞巨星」，有千面女郎之稱。葛蘭在1957年憑電影《曼波女郎》飾演的李愷玲，將拉丁曼波舞步與流行音樂完美結合而掀起「曼波熱潮」，她更因而被封為了「曼波女郎」。到了1960年，葛蘭主演的《野玫瑰之戀》她飾演個性鮮明、充滿魅力的歌女，成功塑造華語影壇經典女性角色，至今仍被許多影迷津津樂道，更被視為其代表作之一。



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葛蘭當年是最早進軍國際舞台女星

葛蘭當年是最早進軍國際舞台的華人女星之一，擁有一口流利英語的葛蘭，在1954年她曾受邀客串荷李活電影《傭兵戰場》（Soldier of Fortune），成為首位登上美國電視台表演的華人女演員。葛蘭演唱的經典歌曲〈我要你的愛〉，更在2018年荷李活電影《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）作為插曲，再度讓全球觀眾認識這位傳奇藝人。

息影後葛蘭並未完全離開藝術領域

不過葛蘭在1964年正值演藝事業巔峰之際，毅然與富商高福全結婚並淡出演藝圈，將生活重心轉向家庭，息影後葛蘭並未完全離開藝術領域，她自幼學習西洋聲樂，師從崑劇泰斗俞振飛，並曾隨梅派名家鑽研京劇，因此能將西方歌劇、恰恰、曼波舞曲與中國傳統戲曲巧妙融合，塑造出獨特的藝術風格，希望以不同形式延續對表演藝術的熱愛，也展開人生另一段篇章。

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