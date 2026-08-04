葛蘭離世丨閃嫁富商息影鮮有露面 2023年曾同框李龍基手戴巨鑽貴氣滿瀉 四代同堂一切無求

50年代國語片傳奇影星、有「曼波女郎」之稱的葛蘭昨日（8月3日）安詳辭世，享年93歲。文化人鄧小宇在社交媒體公佈噩耗：「葛蘭今天下午安詳離世，Grace，你的影迷永遠懷念。」葛蘭在1964年事業最輝煌之際，演畢《啼笑姻緣》後毅然與富商高福全結婚並宣布退出演藝圈，專心相夫教子。

葛蘭息影後仍有與昔日圈中好友聚會

葛蘭婚後鮮少有公開露面，不過多年來仍然有不少人力邀她復出，但她仍然不為所動，葛蘭曾經在訪問上說過：「以前我做女主角，而家叫我做乜嘢角色好呢？唔通做阿婆？既然觀眾一直覺得我係個好有活力嘅曼波女郎，我寧願留番一個好印象畀大家，永遠係觀眾心目中嘅曼波女郎。」葛蘭息影後仍有與昔日圈中好友聚會，2023年曾現身不同場合後，近年鮮有再現身。

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李龍基曾在2023年偕前度女友與葛蘭聚會

葛蘭能歌善舞，曾於1950至60年代演出過《野玫瑰之戀》等多部經典華語歌舞片，《我要你的愛》、《卡門》等經典歌亦是由葛蘭演唱，雖然葛蘭在1964年息影專心相夫教後，鮮有出席公開活動，但她不時與圈中人聚會。李龍基曾在2023年和前度女友Chris與葛蘭聚會，其後在社交平台貼上聚會的照片，當時剛剛踏入90歲的葛蘭非常精靈，臉色紅潤，展露祥和笑容，葛蘭手上還有巨型鑽戒，一舉手一投足充滿貴氣。同年資深傳媒人汪曼玲亦貼上與葛蘭合照，依然很有當年《曼波女郎》風采。

葛蘭退休後曾任「上海總會」康樂組組長

曾有指葛蘭退休後曾成為香港「上海總會」的康樂組組長，專門安排活動給長者參加，再加上她本身很喜歡梅蘭芳，退休之後一直學京劇，所以亦會在京劇班幫手。可惜到了2003年6月丈夫高福全病逝，葛蘭經歷了畢生最大的打擊，幸好得到身邊的親友好友關心和支持，她才能從傷痛中重新站起來。後來葛蘭成立了一個基金「葛蘭文藝有限公司」，基金的錢全部來自高福全留給太太的財產，葛蘭在兒子的鼓勵下，唱多些京劇，多遊埠，多做一些善事。葛蘭曾稱自己已經四代同堂，一切無求：「也想到人生的意義，就是身體健康和安樂，人家缺少的，給他們。」

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