「風少」陳浚霆半夜發文爆歐洲行山出事 面部「毀容」全身恐怖紅斑 停工留院吊點滴急救

「風少」陳浚霆凌晨突然在社交網出PO留言報平安，透露在法國旅行期間不幸出事。他寫道：「唔好意思，令到大家擔心！去到法國嘅時候，不幸地在行山之後發覺自己身上出現一些紅疹。紅疹從手掌延伸到手臂及臉上以致全身，最後更延伸到喉嚨引致條脷紅腫，飲食說話都有困難！最後去咗當地醫生求診，診所轉介我去急症室，急症室等了半天的驗血報告，得到的結論就是我被某些昆蟲咬了後產生了敏感的反應。」

法國比利時兩度求診無果

陳浚霆表示雖然依然感到不適，去到其他城市再求診，但情況都是一樣。他透露：「剛剛回香港，立刻去找醫生，已經被轉介入院！我會繼續努力，希望快啲好返見返大家啦！」他還幽默補充：「對唔住，由於整個旅程都在診所、病床或醫院度過，冇時間買手信，如果大家問我買咗咩手信俾你哋，我的平安歸來就是你的手信哈哈哈哈哈！暫時同大家拜拜先，醫生話我最快8月9日號(希望可以早啲)先同大家見面，我會盡力爭取，多謝大家支持。so good to be back in Hong Kong.」相中所見，用手掩住口罩的他，額頭及雙手佈滿密麻麻紅疹，狀甚恐怖。

陳浚霆被全身紅疹嚇親

陳浚霆接受《星島頭條》訪問時透露，他與一班朋友去歐洲旅行行山後出事：「其實期間都feel到有啲嘢咬我，我亦都有唔小心俾啲植物鎅親。行完山後半夜被雙手痕到醒，雙手紅腫出現紅疹及水泡，慢慢延伸到頸、面、腳全身都有。因為開始食唔到嘢，條脷腫脹，跟住喉嚨又痛，飲啖水都有困難，真係好驚，於是入急症。」

醫生建議9號前不宜見人

他指在法國及比利時都有睇醫生，驗血報告顯示是敏感併發症，但當地醫生建議藥房配藥即可。返港入院後，香港醫生則表示可能對某些藥物敏感：「因為在病的過程身邊有好多朋友非常慷慨咁俾咗好多唔同嘅平安藥我，可能有啲真係唔溝得，變咗更加嚴重。」醫生建議他最快9號才返工，這段時間不宜見人，因此《愛回家》活動及下周返內地拍嘢都要取消。目前塊面花晒見唔得人，他無奈說：「希望唔好留痕，我都忍手唔敢抓。」蘇韻姿、莊思敏、傅嘉莉、鄭世豪、何廣沛、宋熙年、呂慧儀、許家傑、陳曉華、陳星妤等都送上慰問。