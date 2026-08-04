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8點直樂VIURIETY丨江𤒹生自爆有ADHD 讀書時無端起身兜圈被老師叫去檢查 MIRROR團綜香港拍攝想抽車樓

影視圈
更新時間：08:30 2026-08-04 HKT
發佈時間：08:30 2026-08-04 HKT

江𤒹生(AK)、王智德(Alton)、陳瑞輝(Frankie)、盧鎮業(小野)、梁雍婷、張紋嘉(Crystal)等昨晚拍攝節目《8點直樂VIURIETY》，眾人在節目下廚，江𤒹生和王智德在準備食材時百厭跳舞，被問到小時候是否很百厭？江𤒹生透露讀書時因在班房突然無端起身兜圈，老師叫媽媽帶他檢查，結果被診斷有ADHD。

江𤒹生玩遊戲激動摔鐘飛甩電

節目其中一個環節圍繞寄養家庭，他們都說有照顧小朋友的經驗，但都是陪玩為主，江𤒹生笑指去年全家人一起去旅行一星期，幾歲的侄仔亦有同行，那個星期才發現照顧小朋友真的很辛苦；陳瑞輝表示也會幫忙照顧姐姐的bb，三人在幫玩具BB換片時亦非常落力，江𤒹生在玩問答遊戲時更把鐘禁飛落地甩電芯，相當激動，最終由王智德和盧鎮業因同分勝出遊戲，平分3千元。王智德對於勝出表示很開心，原本都想2位兄分平分，誰知要先與盧鎮業分，分完再分。

MIRROR拍團綜預和鏡粉互動

MIRROR將於香港拍團綜，不過他們表示仍未知幾時拍和內容，由於各人都有不同工作在身，安排在香港拍攝更方便，問到江𤒹生可怕再被安排玩飛索？他表示不知道，相信即使要玩都有其他兄弟玩，未輪到他，王智德和陳瑞輝即表示會幫他頂，王智德希望團綜著重在內容鋪排和形式上，也不怕粉絲跟拍影響拍攝，笑指粉絲是絕對會跟，或者到時會與他們互動。

團綜與《調教你MIRROR》性質不同

江𤒹生表示今次與之前的《調教你MIRROR》性質不同，《調》是想集中在12人的身上，今次或有其他安排和新嘗試，問到他們想有甚麼節目內容？江𤒹生即笑說：「你問我當然想要送車送樓。（團綜不是遊戲節目？）如果最後有樓抽，相信大家的專業程度會更進一步。」

「FING小組」9月澳門騷推慢歌

講到「FING小組」將於9月在澳門舉行演唱會，他們透露將推出新歌，更是一首慢歌，展現他們4人不慍不火的唱功，更指歌曲最特別是在高潮位的氣氛營造上，自豪當今樂壇只有他們能做到，王智德更以「啟發潛能，發掘自我」形容新歌，而他們將會在澳門演唱會獻唱，並透露或會有更多新歌以及驚喜，呼籲粉絲要好好期待。COLLAR原定9月與泰國女團4EVE在澳門開騷，卻突然取消，他們表示不知此事，江𤒹生相信「FING小組」的演唱會能如期舉行，又說COLLAR可能都想與他們開騷，笑指他們扮泰國人也好似。

MIRROR明日罕現身港台訪問

另外，MIRROR明日（5日）將到香港電台接受訪問，久違地現身商台以外的電台，江𤒹生表示MIRROR出道初期也有到過港台做訪問，一切都是跟從公司安排。

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