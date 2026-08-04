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游嘉欣突然富貴成謎 好姊妹何沛珈代答：佢值得的 30歲生日李海銅12點正搶先送祝福

影視圈
更新時間：08:00 2026-08-04 HKT
發佈時間：08:00 2026-08-04 HKT

何沛珈與李海銅昨晚齊為新劇《夫妻的博弈》宣傳，二人因拍攝劇集而結為閨密，其他成員還有高海寧、楊卓娜和游嘉欣。何沛珈剛於本月1日迎接30歲生日，她笑言12點正收到李海銅的生日祝福短訊，比游嘉欣更快，但她不是第一名，因為其閨密與契女前一晚已到她家一起過夜，準備隔日一同出席生日會。

何沛珈收《女神配對2》男士祝福

問除了女生外，可有男士送祝福？何沛珈笑言有，因正參與《女神配對計劃2》，有收到節目中男士的短訊，認為相處機會仍不多，若藉此進取些，把握機會溝通也是好事。問到生日願望？何沛珈笑言願望已被《女神》騎劫，因前一日有在Party Room拍攝，監製希望她許願節目收視高收，她也希望其他參與劇集多人喜歡，還有身體健康。前一日舉行的生日會，何沛珈指參與人數比預期多，有多達30人，因此和大家打成一片後，也有點累，「因為是我妹妹負責的，所以晚上想與家人食飯，她也同意在家中食飯慶祝！」

何沛珈李海銅「焗熟」閨密團

談到因劇結緣，何沛珈與李海銅表示想約閨密團食飯，笑指游嘉欣很主動找好餐廳，但高海寧與楊卓娜則忙於工作，二人表示拍劇前有一面之緣，到合作後很快成為好友，李海銅笑言：「我們是焗熟的！因為大家都是包包臉，都很喜歡去桑拿焗一焗，去水腫！」又指大家興趣相似，最重要同樣喜歡美食，因此也因友情而圓潤了，希望大家一起做更多事。

何沛珈讚游嘉欣泳裝大解放好睇

談到泳裝大解放，問二人可有一齊影？何沛珈笑指游嘉欣泳裝好睇，希望她多影幾輯，李海銅則指自己不敢影泳裝，怕因此社交平台掉粉。至於游嘉欣被網友形容「忽然富貴」，何沛珈指游嘉欣是對生活有要求的人，而她也努力工作，認為是值得的事，身為姊妹見到也戥她開心，問到是否有富貴對象？二人著大家問游嘉欣。
 

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