鍾柔美回應被姚焯菲「藐爆」 澄清大家太老友 兩人中山演唱會延期待公布 高Ling教戲有畀壓力

高海寧(高Ling)、鍾柔美、張頴康、郭柏妍、何廣沛、何沛珈、李海銅等到將軍澳電視城，與粉絲一同收看新劇《夫妻的博弈》首播，馬國明因到馬來西亞出席楊明莊思明婚禮而缺席。

鍾柔美演高Ling學生版獲讚神似

高海寧與鍾柔美（Yumi）受訪，談到Yumi劇中演高Ling學生版，獲觀眾讚神似，她坦言扮高Ling有少少難度，很有挑戰性，因要展現角色的淒慘童年遭遇，坦言高Ling教戲外更有畀壓力她，高Ling笑言：「因為Yumi演出是角色的不幸原因，後生時的可憐遭遇，所以我都有畀壓力，當然我自己演時也是很高標準的！」問可有睇高Ling小時候的相去模仿？Yumi笑言有看對方參選港姐時的相，覺得她很有勇氣，自己也想過參與，只是先以歌手身份入行了。

鍾柔美冇留意被姚焯菲「藐爆」

談到早前Yumi與姚焯菲(Chantel)及詹天文一同受訪時，被指遭到姚焯菲「藐爆」，她表示沒留意，澄清是大家太老友所致，問可有與二人談到這件事？她指大家都忙，又指原定與二人合作，8月8日在中山的演唱會，因故需要延期，她指有待公司正式宣佈，問最消原因？Yumi稱由公司公佈，高Ling猜是颱風所致。問可有與二人討論延期日期？Yumi指大家都忙，待公司協調及公佈。

高海寧錯失接莊思明花球

另外，談到馬國明樂而忘返？高Ling指自己也受邀也很想到當地見證，但因為忙拍內地劇而無法起行，見到影片和相片，很熱鬧也很開心，笑言待一對新人回港再相約，會請食飯和補上人情。問錯失接花球機會？高Ling笑言：「我接過好多個啦！當年湯洛雯的花球甚至擲中我個頭！我發現與姻緣是不關事的！」

