夫妻的博弈丨何廣沛封口不提朱晨麗離巢 決絕送上祝福：忙拍劇冇留意 38歲生日願望求婚事順利

何廣沛出席劇集《夫妻的博弈》首播宣傳活動，適逢本日（2日）是他38歲正日生日，獲劇組送上生日蛋糕，他笑言未想過生日不用返工，若非出活動也會在忙拍《模範律師團》，但今日能與粉絲一起睇劇也很開心，他指自己也習慣了在工作中度過生日，可以和粉絲見面也機會難得。

何廣沛被損友嘲諷單身最後生日

問到生日願望？何廣沛希望在新劇中做好演出，年底的婚事也可以順順利利，「收到很多朋友祝福，也有男性朋友提到，是單身的最後一個生日，應該是損友，不知道他們的意思是甚麼！」何廣沛表示，不介意身份改變，問到婚事安排，他指自己忙工作，已全部交給未婚妻Sarah Miu（苗承諾）決定，若未決定的會等他拍完劇再一起決定，應謝另一半的用心，他透露已在拍劇前，與未婚妻到歐洲影了婚紗照，是兩個人的構思，又笑言後悔拍攝前沒操Fit，但相信可以「P圖」解決，希望接下來的安排都可以完美。

何廣沛不回應緋聞舊事

談到曾傳緋聞的朱晨麗離巢，何廣沛指忙拍劇沒有留意，問到祝福對方嗎？他表示不回應了。