夫妻的博弈丨張頴康離巢後首現身TVB鐵證無綫唔小器 與郭柏妍拍吻戲很攰要遮穿崩位

已離巢TVB的張頴康昨晚回到將軍澳電視城，出席劇集《夫妻的博弈》首播宣傳活動，他與郭柏妍一同受訪，笑言回到公司，把握時間和同事影相，他指上次宣傳活動因與新劇《獵謊》拍攝工作撞期而未能參與。

衛詩雅受傷後堅持開工

提到同劇的衛詩雅拍攝時發生意外，張頴康表示沒看到意外經過，只知道她受傷後仍堅持繼續開工，但有與對方一齊開工，也有很多群戲。問到對方傷勢？會否影響拍攝？張頴康指與大家看新聞知道的一樣多，沒收到其他消息，只知道同場拍攝的戲份會押後，亦知道她的丈夫是位醫生，亦有醫療團隊支援，祝她早日康復。

曾志偉哥才是一哥

對於張頴康的去向，他透露已簽約曾志偉的新公司「虎星文化」成為旗下藝人，問是否做「一哥」？是否見過其他同門？張頴康笑言；「志偉哥才是一哥，他是位大哥哥、當時我約滿時已經接觸過我，還安排我拍《獵謊》，開工了才簽約的！」至於可有見到傳聞中曾志偉想招攬的蔡思貝？他卻說：「無，我在《功夫女足》見到她！」問到與志偉談到甚麼目標？張頴康指從來都是等工作安排，只要有戲演便滿足，拍劇集、電影，甚至TVB劇都可以，今日回來宣傳，也證明TVB不會「小器」。

郭柏妍跟麥雅緻有溝通

談到與郭柏妍合作，張頴康指很多吻戲很攰，因演員要避免碰撞，又要幫女演員遮穿崩位，並不算好受，問是否要與太太麥雅緻交代而感到攰？他笑言不用，指郭柏妍認識太太，她們溝通好便可以，又指拍劇一直避免太太探班，因太太在場他便會太放鬆，事實上片場不是可以放鬆的地方。

郭柏妍爆張頴康手機存「老婆My Love」

郭柏妍爆料指張頴康非常愛妻，太太的聯絡人名稱是「老婆My Love」，笑言有向「阿嫂」申請借題拍Reels，她又感激張頴康很有耐心配合和指導，助他演出這次角色。張頴康開心在喜劇演賤男，笑言：「可以做一些現實中不能做、或是想過下，但又不敢做的事！」

