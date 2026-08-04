黃文標轉做倉務食茶記 《尋秦記》古天樂二弟回歸平淡 患柏金遜症單身寡佬聽天由命

在《尋秦記》中飾演項少龍結拜兄弟「滕翼」的資深演員黃文標，近況惹來網民關注。近日有網民在社交平台分享一張在茶餐廳偶遇黃文標的照片，照片中他身穿樸素的藍色衫褲，獨自一人安靜地吃着碟頭飯。該網民留言爆料，指「《尋秦記》裡面的二弟現在轉行做倉庫，最近上班經常看到他」，透露黃文標正從事倉務工作。

黃文標患柏金遜症左半邊身受影響

黃文標曾在商場被網民發現神情迷惘，他其後親自回應，承認身體出現手震及平衡力欠佳等問題。醫生初步評估他患上柏金遜症初期，但仍需等待磁力共振等詳細檢查才能確診。他透露目前主要受影響的是左半邊身體，出現手震、平衡力差及動作緩慢等症狀，現正試藥觀察反應。面對可能患上重病，黃文標表現豁達，直言「生死有命」，並不會過於擔心。談及將來，他笑稱自己「單身寡佬」，對往後生活未有特別安排。

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黃文標離巢後轉行當送貨

黃文標於1989年加入無綫電視藝員訓練班，展開了超過三十年的演藝生涯。由於他外形比較粗獷，經常被委派飾演黑社會、劫匪等反派角色，成為觀眾熟悉的「御用惡人」。然而風光背後，他效力無綫後期的收入大不如前，最終在2012年選擇離開，回復自由身。為了維持生計，黃文標放下演員的身段，曾透過朋友介紹兼職開車送魚，每日清晨便要到魚市場取貨；亦曾為已故好友游飈的環保科技公司擔任銷售員。儘管生活不易，他對演戲的熱情從未減退，更曾向老闆言明，只要有拍攝工作，必定會以演戲為先，拍完戲再回來上班。

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