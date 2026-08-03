《給你夢想》黃寅燁崩潰狂奔虐翻劇迷 《宇宙年糕店》李泳知1分險勝獲封主廚 姊妹開舖笑料多

由黃寅燁與李惠利主演的Viu Original原創愛情韓劇《給你夢想》持續熱播，上周劇情更投下震撼彈——朱怡才（李惠利飾）為了追趕禹秀彬（黃寅燁飾）險些喪命，得知真相的秀彬在黑夜中崩潰狂奔，虐心程度讓劇迷直呼「心臟受不了」；另一邊廂，羅PD新作《宇宙年糕店》首播隨即引爆話題，四姊妹為爭奪主廚寶座竟爆出「權聖晙評審舞弊」混戰！Viu兩大話題節目，實行一邊虐到你心碎，一邊笑到你流淚！

揭朱怡才十年前車禍之謎

《給你夢想》講述天才電影導演禹秀彬（黃寅燁飾）與生計型記者朱怡才（李惠利飾）闊別15年後初戀重逢的故事，兩人關係也在第5、6集迎來關鍵轉折！秀彬與怡才接吻後在尷尬氛圍中各自陷入思考，怡才回家後獲得母親的溫暖鼓勵，母親勸她放手追夢，同時提醒她應該向秀彬坦承十年前的車禍真相，避免隱瞞造成未來的隔閡。另一方面，秀彬在醫院巧遇身為院長的父親，父親竟殘忍地關掉電梯電源使秀彬困在黑暗中，觸發了他童年被關房間的心理創傷與恐慌；趕到的怡才給予秀彬擁抱與安撫，兩人的心靈靠得更近。

本集高潮在於秀彬回家目睹母親遭受父親家暴，挺身而出反抗父親時，卻震撼得知十年前怡才是為了追他才遭遇嚴重車禍險些喪命！得知殘酷真相的秀彬在黑夜中崩潰奔跑，對怡才腿上的傷疤與自己多年來的錯過陷入了極度的悲痛與愧疚之中！他開始在生活上照顧怡才，然而這份過度的愧疚卻延伸到工作領域，秀彬擔心怡才的腿傷無法承受戶外跋涉，擅自將她排除在劇組的勘景行程，怡才不僅被迫留在工作室，更被其他劇組人員冷落，讓她深感自己像個無關緊要的局外人。

黃寅燁李惠利CP感獲得肯定

為了打破這種被邊緣化的困境，怡才將秀彬約至操場，頂著腿部的不適全力奔跑，用行動向秀彬證明自己早已堅強站立，並坦言秀彬過度的保護只會放大她的傷痕，她渴望以平等專業的合作夥伴身份完成電影。秀彬深受觸動並深刻反省，承諾不再干涉她的專業，並坦言自己會將喜歡她的心意收起，避免成為她的負擔。怡才決定回家專心修改劇本，兩人正式向初戀的身份告別，約定未來以導演與編劇的專業姿態重新見面。不少劇迷表示「終於等到兩人靠近的這一刻」、「秀彬默默守護的場景太感人」、「期待兩人的愛情結晶品」；黃寅燁與李惠利的CP感持續獲得肯定，首次接吻場面更在社群掀起一波截圖潮！秀彬與怡才開始互相撫慰對方的傷口，一段「雙向救贖」的關係正式展開！

權聖晙驚喜現身擔任評審

《宇宙年糕店》是《Biong Biong地球娛樂室》的衍生節目，源自四人在密室逃脫任務失敗後接受的懲罰：親自經營年糕店；節目由羅暎錫PD與金藝瑟PD共同執導，李恩智、MIMI、李泳知、安俞真四人化身「K-宇宙中心」全南高興的「地球1號店」員工。

節目最大看點是「主廚爭奪戰」，四人以年糕為主題進行創意料理對決，爭奪唯一的主廚寶座，更邀來《黑白大廚》第一季冠軍、有「拿坡里黑手黨」之稱的權聖晙驚喜現身擔任評審！然而評審人選一公布，現場立刻爆發公平爭議，李恩智直接質疑「這不是舞弊嗎」，李泳知也慌張表示「換別人吧」，原來安俞真和李泳知曾到訪權聖晙的餐廳，此舉被認為是走後門，兩人反遭其他成員「逆襲」質問，現場笑聲不斷！

MIMI無菜單料理慘敗

出名愛吃甜品的MIMI一口氣完成了三道無菜單料理：用年糕替代意粉的「薯仔忌廉年糕千層麵」、「明太子清炒年糕麵」，以及用白色年糕替代餅乾的甜點「白拉米蘇」，獲得現場一致好評，可是最終李泳知憑藉「小學生辣炒年糕」以1分之差擊敗MIMI，成為首任主廚。隨後她親自規劃店內分工與經營策略，訂下1億韓元營業額目標，展現十足企圖心！然而創業之路並不平坦，他們發現需親自製作年糕，從泡米開始的陌生流程都讓這班年糕新手陷入混亂；預告中更見營業日暴雨連連，逼使李泳知崩潰大喊：「我們這輩子是不是造了很多孽啊？」

