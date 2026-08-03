高海寧餐廳偶遇粉絲睇《夫妻的博弈》 主動搭訕合照被讚極寵粉 後續一個舉動彰顯人品

39歲的高海寧憑台慶劇《新聞女王》飾演「許詩晴」一角，於《萬千星輝頒獎典禮2023》勇奪「最佳女配角」後，在內地的知名度急升。近日由她主演的新劇《夫妻的博弈》在內地率先播映，貼地寫實的辦公室政治及錯綜複雜的愛情線，掀起了一片追劇熱潮。日前有內地網民在餐廳邊吃飯邊用平板電腦追劇，劇中的女主角高海寧，竟然在她身後出現，令不少網民紛紛留言羨慕事主的好運氣。

網民餐廳追劇遇女主角高海寧

該名網民在社交平台發文，透露當時自己正坐在餐廳角落，屏幕上剛好播放著高海寧的畫面。豈料下一秒，她突然感覺有人從背後輕輕拍了拍她的肩膀，轉頭一看，竟是高海寧本人。對方一臉驚喜地對她笑說：「哎？你在看我的電視劇呀？謝謝你的支持！」這突如其來的互動，讓該網民瞬間驚呆，直呼：「手忙腳亂，像木頭人一樣震驚到說不出話來！」

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高海寧再在帖文下留言互動

網民大讚高海私下為人極度真誠，毫無明星架子。從兩人合照可見，高海寧戴著棒球帽，身穿牛仔褸，打扮貼地親民，更主動與粉絲合照，笑容甜美。更讓粉絲暖心的是，高海寧事後還親自到該帖文下留言，寫道：「吃了一樣的三文魚茶漬飯，謝謝你看我的劇！」這番後續舉動，隨即引來大批網民羨慕，紛紛留言大讚：「高海寧真的太寵粉絲」、「友善親民抵佢爆紅」。

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