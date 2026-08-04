車婉婉被嘲樣衰愧疚累兒子受辱 人氣翻生接新劇迎曙光丨獨家

《中年好聲音》於第4屆後暫時畫上句號，形容一直生活在「吊鹽水」的車婉婉，直言本身愁到爆，突然接獲新任命參演TVB全新處境喜劇《愛．回家之三代同糖》，迎來人生曙光。回望演藝路高山低谷，婉婉曾遭騙財陷低谷，全靠兒子BBQ賜予力量撐下去；惟自爆兒子因她被同學家長嘲「肥、唱歌難聽」而屈住兩年，令她愧疚到眼紅紅。 採訪：方騫平 服裝：portsPURE 髮型：Yoyo Hui@HairCulture 化妝：Meegan Seak

車婉婉生命中迎來「曙光」

52歲的車婉婉，相隔23年再度接拍TVB處境喜劇《愛．回家之三代同糖》，她形容這是生命中的「曙光」：「今年5、6月開始感受到市場淡靜，工作機會少咗，全年僅拍咗一部邱禮濤電影《我不是什麼》，當時心諗『死喇，點算好呢？』惟有改變策略，下半年策劃出新歌。」正當她為生計發愁，新劇任命突至，如柳暗花明。

車婉婉拍《皆大歡喜》被前輩狠批

回想23年前拍古裝版處境劇《皆大歡喜》飾演反派「萬貴妃」，全靠曾勵珍大膽起用：「當時好green乜都唔知，係劇中最不知所謂的一個，置身片場如『走入猛獸園』，幸得李國麟、苑瓊丹、劉丹等前輩照顧，見我會踩雷就護航。」車婉婉自爆當年曾被前輩直踩「戲太淡唔啱囉。」為不想辜負珍姐，車婉婉做足功課，不僅睇晒所有角色，連布景都仔細研究。而今次她在《愛．回家之三代同糖》中演祖母角色，編審問她演祖母是否有包袱？車婉婉笑言：「我又唔係玉女，我呢啲性格演員冇乜枷鎖。」

人生一直在「吊住鹽水」

當年車婉婉做酒樓時曾遭信任的會計「穿櫃桶底」騙去巨款，至今仍要獨力處理財務爛攤子，真係「好大鑊」，對於高低起跌人生，車婉婉自嘲「真係幾癲」，更形容自己一直「發霉吊住鹽水」：「好景時可以吊少兩包，但死極死唔去，喺最霉日子時，上天賜予我兒子BBQ，令到我一定要向前行；有時連枕邊人都未必能分擔到嘅壓力，兒子卻成為動力。」時至今日，她工作浪接浪，已從「深切治療部」逐步走到可以「剪喉」階段，總算重見生機。她強調分享這些經歷並非賣慘，而是希望鼓勵身處水深火熱的人：「人生有高有低，只要相信『明天會更好』，好事就會發生。」她認為人生無常，只能身心裝備自己，順着路走。

BBQ屈住兩年從未提起

不過，最令車婉婉痛心的，原來是兒子BBQ默默承受了她的職業代價。她憶述，有同學的家長當面批評她「肥、唱歌唔好聽、樣衰」，兒子將這些說話藏在心裏，足足屈住兩年從未向她提起。直至班主任向她「爆響口」，她當下情緒如「水煲爆咗」般崩潰，激動爆喊：「死喇，仔，我累死你喇！我做嘅工作唔應該畀你有壓力。」冷靜過後，她教導兒子一套回應「標準答案」，希望兒子不被負能量攻擊，反而將批評轉為進步動力。車婉婉說：「你反而要多謝人哋評論，回應話『係呀，我媽媽係有啲肥，有時唱歌有進步空間，多謝你畀意見，我會話畀媽媽聽，因為媽媽都唔會完美，咁先會令自己繼續強大。』」事後班主任大讚BBQ處理得成熟，令車婉婉深感欣慰。另外，她與許志安在《中年好聲音4》合唱《會過去的》勾起回憶殺，她透露當年安仔剛奪「最受歡迎男歌手」後主動提攜她合唱，所以首歌對她非常重要，更強調合唱版只會跟安仔一個人合唱。