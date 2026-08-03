網民嚴選8大乞人憎藝人 影帝爆冷入圍：仲以為佢好Nice 李思捷被指阻街成負評王

近日社交平台 Threads 掀起一場關於「香港最乞人憎藝人」的激烈討論，源於有網民發帖，邀請大家分享日常生活中遇過態度「非常之冇禮貌或者好討厭」的明星。此帖一出旋即引發海量網民熱烈留言，紛紛分享自己與明星私下接觸的真實經歷。經過網民一輪力數後，合共有8位藝人遭到重點狠批，當中現年52歲的李思捷獲得最多負評。

李思捷被指出車阻街

網民的原文指控，李思捷的「乞人憎」事跡主要集中在他的態度。有曾任職銷售員的網民發長文狠批：「如果李思捷都叫明星，咁佢係最無禮貌嘅嗰位！以前做sales，佢會叫人拎貨但唔會講唔該。」該網民更詳細描述其阻街惡行：「喺觀塘撞正佢出車，佢同助手喺路面慢慢放嘢開車尾箱，但架車會塞正大廈停車場門口，令左右來往路人過唔到，其他車又畀佢擋喺後面！」該網民強調，自己服務過杜汶澤、周潤發、衛蘭、衛詩、張文慈、郭藹明、關詠荷等多位藝人，全部都「好好nice」，直指「除咗上面呢位李先生」，令李思捷榮登榜首。

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網民指陳小春睇醫生插隊

除了李思捷突圍而出外，陳小春亦被網民冠以「無禮貌嘅天花板」，有網民親眼目睹他在診所排隊等候時，無視正在排隊的其他人直接走到最前，儼如VIP般要求先看診，又有餐廳員工指當年向他熱情打招呼，只換來他「望一眼，無任何表情跟住行開咗」。而歌手鄭俊弘亦被爆料，指網民在街上向他打招呼時竟「黑面離開，沒有回應」，態度「不可一世」。

張繼聰意外入圍

曾憑《窄路微塵》榮獲香港電影評論學會大獎最佳男演員、平日形象正面的張繼聰亦爆冷榜上有名，有網民憶述上前合照時他全程「黑口黑面」，令人感到極不受尊重，不少網民都指「以為佢好Nice」，想不到他亦入圍。此外，陳松伶、鄧麗欣、薛凱琪及鍾嘉欣亦同列這8大負評名單，被指曾對粉絲態度傲慢。不過，討論中亦有任達華、劉青雲、石修等藝人被大讚友善親民，與被投訴的藝人形成強烈對比。

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