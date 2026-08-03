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Ariana骷髏身形惹議 突宣布下月巡唱後停工 辭演舞台劇

影視圈
更新時間：17:37 2026-08-03 HKT
發佈時間：17:37 2026-08-03 HKT

美國天后Ariana Grande日前推出新歌《Petal》MV後，被指瘦得嚇人，懷疑她患有厭食症，今日她透過公司宣布9月1日完成《Eternal Sunshine》巡唱後將暫別在大眾目光下的生活，並辭演與Jonathan Bailey合作的倫敦舞台劇《Sunday in the Park with George》。
Ariana透過經理人證實，將於9月1日的巡唱圓滿結束後，暫時退出公眾視野，減少露面及公開活動。此決定除因巡唱過後需要休息，亦被指與近月外界對其外形及健康狀況的過度關注和議論有關。

Ariana主演《非常外父4》11月上映


與此同時，Ariana亦宣布退出原定於倫敦西區上演、與《魔法壞女巫》拍檔Jonathan Bailey再度合作的音樂劇《Sunday in the Park with George》，令一眾期待二人繼《魔法壞女巫》後再度同台的粉絲感到相當失落。
不過，大銀幕方面則不受影響。由Ariana 主演的喜劇電影《非常外父4：霍家有喜事》，將於11月底、美國感恩節前夕上映。電影由羅拔迪尼路（Robert De Niro）、賓史迪拿（Ben Stiller）等原班人馬回歸主演，Ariana則飾演「霍老爺」準新抱一角，重演經典迫供場面，備受影迷期待。

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