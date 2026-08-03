韓團CLC 8.29香港開Show賀出道11周年 相隔4年再齊人踏上最後舞台
更新時間：19:16 2026-08-03 HKT
發佈時間：19:16 2026-08-03 HKT
發佈時間：19:16 2026-08-03 HKT
8年後，韓國女團CLC終於重返香港，舉辦11周年演唱會，同時成為她們最後一次全員齊聚！成員們精心準備了多個環節，同多首經典歌曲，配合特別的舞台，獻給香港的CHESHIRE（粉絲暱稱）。自出道以來，CLC憑多首代表作︰例如《HELICOPTER》、《Hobgoblin（도깨비／鬼怪）》、《BLACK DRESS》，加上鮮明的舞台魅力，深受全球樂迷喜愛。
CLC成員YUJIN、恩彬各有打算
必須一提的是這場演唱會，乃CLC以「完全體」形式的最後舞台。成員YUJIN（崔有真）加入選秀節目後，成為女團Kep1er的成員，久未參與CLC的活動，她將特別參與香港演出，同成員完成這場意義非凡的重聚。此外，成員恩彬（EUNBIN）於此次香港站舞台後，開展人生新篇章，逐步告別作為藝人的活動。CLC在未來發展方向各有規劃的情況下，她們希望與一直以來支持她們的粉絲再次相聚。
CLC香港站推限定粉絲福利
CLC於8月29日（星期六）晚上7 時正，在西九文化區安盛竹翠公園AXA Wonderland舉行《CLC 11th Anniversary Concert : After All in Hong Kong》演唱會。票價分別為$1380（VIP）、$980（GA）兩種，現於KKTIX、大麥、貓眼、UUTIX、Trip.com等票務平台發售。而香港站亦會推出豐富的官方周邊，及限定粉絲福利，希望讓每位到場觀眾都能留下難忘回憶。
最Hit
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
2026-08-02 13:12 HKT
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
2026-08-02 07:00 HKT
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴 鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀 佘詩曼飲到面紅紅
2026-08-02 18:50 HKT
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
2026-08-01 11:00 HKT