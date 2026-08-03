何沛珈開生日派對答謝忠粉支持 契仔契女及家人捧場勁感動

何沛珈於8月1日生日正日舉行粉絲見面會，特意選這一天與一眾支持者慶祝，亦是她入行以來首次在生日正日跟粉絲一齊過生日，別具意義。當日現場約有30位粉絲到場，令原本以為只有10人左右的壽星女何沛珈十分意外及非常感動。何沛珈表示今次活動性質似「答謝會」多過生日派對：「揀正日嗰日，係因為呢個日子對我嚟講好重要，加上係第一次可以喺自己生日正日同大家一齊慶祝，所以特登揀咗呢一日！」

何沛珈生日正日首辦粉絲見面會

為答謝粉絲一直以來的支持，何沛珈特別準備咗8份禮物抽獎，包括她最鍾意的零食、即影即有相機、月餅等，希望以少少禮物答謝粉絲。活動期間更設有「任影唔嬲」環節，粉絲可以盡情同何沛珈合照留念。現場大家更一起合唱生日歌，氣氛溫馨感人。以往何沛珈都是主持、演戲和綜藝節目為主，不過近來有不少登台唱歌工作的機會，何沛珈今次都特別以歌會友，贏盡全場掌聲。

何沛珈見面會有驚喜

至於今次活動其中一個最特別的安排，就是何沛珈的契仔、契女同屋企人都有到場出席。何沛珈坦言，家人平日甚少有機會見到自己工作時嘅一面：「今次雖然唔算係正式工作，但難得可以俾佢哋見到，原來有咁多人咁錫我、咁愛我，我爹哋見到都好感動！」

何沛珈收禮物感矛盾

活動上，每位粉絲都準備了禮物送給何沛珈，對此她直言其實內心相當矛盾：「我其實唔想佢哋使錢送禮物俾我，但當親手收到時，真係好感動，因為入面充滿住佢哋嘅心意！」當中令她印象最深的一份禮物，是一位粉絲將她的樣子印在朱古力上，創意十足；而最令她感動的，則是契仔親手畫的一張卡，何沛珈笑言：「畫工雖然唔係大師級，但係那份心意真係令我好感動！」她亦透露一個小小心願：「如果將來我有能力嘅話，希望下次可以為每一位嚟到嘅粉絲都準備一份禮物。」

何沛珈期待《夫妻的博弈》8.3首播

除了粉絲見面會以外，何沛珈亦分享了今年自己最大的「禮物」，就是新劇《非份之罪》出街，並得到很多觀眾喜愛：「真係冇想過大家會喜歡我的演出，我也收到很多網友的留言，好受寵若驚。」她同時借此機會力推自己的最新作品：「希望大家可以多多關注嚟緊嘅新劇《夫妻的博弈》，希望可以得到好嘅收視。」

何沛珈想脫單

而問到今年生日願望時，何沛珈分享了兩個心願：第一是希望自己有份參與的所有節目都可以高收視、多人收看；第二則相對簡單樸實，希望身邊所有人都身體健康。至於感情狀況，參加《女神配對計劃2》的何沛珈透露心聲，坦言現階段更希望覓得一位可以長遠一齊行落去嘅伴侶：「我已經29+1，唔會好似以前咁心急、咁衝動，反而希望可以慢慢嚟，搵一個真係可以長久行落去嘅人。」並感謝一直支持自己的粉絲，期待未來可以與大家分享更多精彩內容。