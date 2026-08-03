鄭俊弘加盟孖陳柏曦、陶大衛獻唱 香港明星籃球隊「星BA」順德出賽增流量

由聯合發起人老傑龍、潘美臻打造的香港明星籃球隊「星BA」，日前宣布邀請鄭俊弘（Fred）、內地網劇一哥張添景、內地網紅兼籃球員高宇鋒及蘇勇燁正式加盟球隊。新成員鄭俊弘、張添景和蘇勇燁，聯同隊員莊思敏（Jacquelin）、彭迪安（Eddie）、陳柏曦、陳偉洪（大雄）、呂熙、李興華、江梓瑋（Billy）和陶大衛（筷子基），以及西安網紅球員周嘉豪及徐通，早前7月20日獲陝西省海外聯誼會邀請，到陝西安康嵐皋村BA主場館參加《「橋心杯」全國籃球邀請賽》。另外，「星BA」日前7月26日再到順德體育中心參加《籃球明星賽》，而在順德站還有阮兆祥（祥師兄）出任開球禮嘉賓。

星BA 62︰54 陝西省高校僑聯聯盟代表隊

《「橋心杯」全國籃球邀請賽》為「2026第四屆陝西．嵐皋村BA文體旅商農系列」活動中重點賽事之一，而「星BA」出席隊員計有莊思敏、鄭俊弘、彭迪安、陳柏曦、陳偉洪、呂熙、李興華、江梓瑋、陶大衛、張添景、蘇勇燁，聯同西安網紅球員周嘉豪及徐通，對陣陝西省高校僑聯聯盟代表隊，整場賽事絕對是強強對戰，最終「星BA」以62︰54贏得賽事。比賽休息期間，「星BA」一眾隊員除唱出隊歌《Together We Play》外，鄭俊弘還聯同陳柏曦、陶大衛齊齊穿上長衫演唱《中國人》、《龍的傳人》和《大中國》的串燒歌，原來這次是Fred首次這樣表演，「我以前都未試過着長衫，仲喺呢個咁正嘅氣氛之下，唱一批咁有中國風嘅歌，真係好難忘嘅經驗。」

鄭俊弘唱《天不會錯》

至於順德一站的比賽，再派出隊員莊思敏、鄭俊弘、彭迪安、黎澤恩、譚傑明、唐嘉麟、陳柏曦、陳偉洪、呂熙、李興華、江梓瑋、陶大衛、張添景、高宇鋒及蘇勇燁，聯同順德網球員張家寶，出戰順德文旅明星隊。雖然當日撞正颱風「紅霞」來襲，令交通大受影響，不少已買門票球迷未能到場支持，但有阮兆祥出任開球禮嘉賓，搞笑的他深得現場觀眾歡迎，令現場氣氛升溫。由於兩隊球隊也有女隊員，所以「星BA」今次未能利用莊思敏「雙倍分」的優勢，與順德文旅明星隊比賽分數一直咬得好緊，4局後打成95︰95平手，要加時作賽，以黃金11分定勝負，結果「星BA」最終以107︰99落敗。而比賽休息期間，除了鄭俊弘獻唱了《熊貓》和《天不會錯》外，阮兆祥也有跟現場球迷大玩遊戲，觀眾爭相攞阮兆祥的簽名相，令整個活動絕無冷場。

鄭俊弘連打兩場波

新加盟的鄭俊弘連打兩場波，大讚好好玩，「我係負責唱歌嘅，波都掂咗少少，同埋都有負責跑，不過真係好好玩，因為識咗好多新朋友，又有啲舊同事又可以聚埋一齊，又可以去唔同地方觀光同打波，一齊食飯，非常之開心，多謝大家預埋我玩！」