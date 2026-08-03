綠葉王楊證樺瓣數多多 進駐紅館化身星級護法貼身護李昊 台上一舉動惹人關注

29歲內地歌手李昊早前在紅館舉行演唱會期間，其身邊的貼身保鑣，被發現是綠葉藝人楊證樺。楊證樺不但跟出跟入全程照顧李昊，更在李昊表演期間靠近觀眾席時，一直半蹲在其後身保護，引起網民關注。

楊證樺一眼關七

有網民拍攝到李昊在演唱會舉行前出席拜神儀式，掛上工作人員證件的楊證樺，站在李昊附近一眼關七，保持高度警覺，又不時視察四周環境，以確保通道安全，整個護送過程有條不紊。

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之後又有網民在小紅書上分享楊證樺做保安工作時的畫面，指楊證樺在紅館內外維持秩序時，表現相當專業。更有網民笑稱：「保安紅過歌手」、「好少可演唱會認得保安但係唔認得唱果個」、「保鏢仲紅仲多人識」。事實上，楊證樺保護李昊期間，獲對方的粉絲包圍要求合照，非常受歡迎。

楊證樺生意瓣數多

51歲的楊證樺已入行30年，曾參演過逾百部劇集，多為綠葉角色。楊證樺除演員工作外，曾開甜品店、拉麵店、團購公司、海鮮店、火鍋店、寵物相關生意，亦開辦排球學院。安全管理公司是由楊證樺與商業夥伴合資，業務已經上軌道，楊證樺去年曾為謝霆鋒演唱會、啟德體育園大型賽事擔任保安部署與公關協調工作。

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李昊紅館演唱會群星撐場：