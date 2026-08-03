何沛珈入戲到缺氧 感覺超爽 夥拍劉佩玥 演出戲癮來｜名人雜誌

「東張女神」何沛珈（Roxanne）近年獲安排多線發展，除了擅長的主持工作外，在劇集演出的機會亦越來越多，在《非份之罪》單元「恐怖情人」中與劉佩玥及阮浩棕的合作，令觀眾對她的演出更深刻。接下來將接棒播出她另一部作品《夫妻的博弈》，首次劇接劇的機會，令她受寵若驚，再加上參與《女神配對計劃2》大方分享感情觀，望觀眾對她有更深入的認識。撰文：李文偉 攝影：林賓尼

何沛珈在《非份之罪》中首次演出戲份吃重的角色，更初嘗演到「唞唔到氣」的感覺。

Roxanne在《非份之罪》首次演出戲份吃重的角色，她表示2年前拍攝時已非常期待播出，因劇本和人物設定均非常刺激，有幕後同事睇片後，指她與劉佩玥（Moon）的演出屬最出色的單元之一，令她非常緊張，「今次的角色是一位KOL，會有直播及粉絲，對我來說是相對活潑開朗的角色，劇中最好的朋友是Moon，我們非常老友長期黐住，到她認識阮浩棕，會覺得被他搶走了好姊妹，但同時對好友忠心，所以會默默看着他們發展又有不開心。但我和他又發生了一段親密關係，所以很怕傷害到我和她的友誼。」

與劉佩玥成好姊妹

談到與Moon的首次合作，Roxanne自言在演戲經驗上與她有距離，但對方的親切光環將她拉近，「我們都有同一個感覺，好似認識了很久，有少少真係兩姊妹的感覺，令我們可以好快入到戲，加上她私下傻更更、好得意、親和力很強的女仔，令我都變得好開心，這份愛亦感染了導演，令導演望住我們的演出不斷傻笑，還說我們的感覺表現得很好。有一場戲我帶食物去探她，她看到我時非常開心，我又「心心眼」望住她。拍完後她說我很得意，好似狗仔望住主人！」Roxanne指Moon好似姊姊一樣提點她，在演戲上為她鋪平了往後的路。

演到激動短暫失明

兩位女主角投入演出，令畫面加分不少，除了相親相愛的演出外，在沉重的戲份時，也將Roxanne深深拉入其中，「有一場戲Moon殺了余思霆、倒在血泊中，而她的手都是血，我勸她自首、她則要我保守秘密，當一個最好朋友發生了這種事，我亦好似角色一樣，不知道怎麼做，我發現我呼吸不到，整個世界靜止了，最後我答應她。拍完這場戲後，我呼吸不到，我即時衝入化妝間，發現連雙眼都白濛濛一片，好似看不見了，我休息了十分鐘，到導演說拍第二take我才回到錄影廠，當時眼裏面只有一個輪廓，看不清發生甚麼事，後來上網查詢，可能是情緒太激動導致缺氧，令眼睛亦看不見。」首次感受入戲演出，Roxanne笑言很正、自覺有點變態，「好似做到想要的效果，亦好似真正經歷了角色所見到的事。」

讚阮浩棕演活賤男

這次與劉佩玥拍檔的演出，亦令她首嘗合作入戲的經驗，「有一場戲Moon要向浩棕坦白殺了我的事，我知道這場戲對她非常重要，所以我有點自大地，留在現場可以幫助到她，因為感情太矛盾，我說「我沒有怪你，你是我最好的朋友，但我不想你錯下去」，當她聽到後即時爆喊，見到她拍攝時我也很心痛，所以這劇組很正，大家會互相幫忙。」Roxanne表示Moon的角色非常瘋狂和有難度，自己也想嘗試，她在演藝訓練課程時，嘗試演出這場戲作為測驗項目。至於阮浩棕的演出，Roxanne認為他抹去了乖仔的外型，演活了今次的賤男角色，相信今次的演出與過往很不同。



經過《非份之罪》的演出，Roxanne坦言往後更容易投入角色當中，「以前拍劇會很驚情緒波動比較大的戲，會需要醞釀很久，覺得可以再演。經過今次我覺得放鬆的心態好更多，不會在拍攝感情戲前先將自己繃緊了，到開始排戲或開拍時投入進去，感覺真實很多。之後我拍了《模仿人生》和《夫妻的博弈》，《模》當中有很多波動的戲份，但後來發現容易了、輕鬆了，都是在拍攝的初期，沒有太充足的時間讓我進入角色，也可以掌握到。」

新劇演繹小角色變強

問到是否希望觀眾因《非》劇而對她改觀？Roxanne坦言，希望觀眾會記得她除了是主持，亦是一位演員，會有一些新鮮的感覺，「有時大家會覺得我係比較硬朗、正經的女仔，這次會有可愛、情緒的矛盾和掙扎，希望大家見到。」

至於接力的《夫妻的博弈》，Roxanne預告將由公司中戰戰兢兢的小角色，因高海寧的影響，與高海寧、游嘉欣、李海銅及楊卓娜五人一起強起來。首次有作品接力播出，Roxanne坦言是從未想過的事，「我希望觀眾不會厭，但兩個角色很不同，一部是開朗活潑、另一部是細膽又能幹成長到獨當一面，希望大家期待一下，發掘我不同一面。」

Roxanne今次參與《女神配對計劃2》，最擔心與男生交談時變《東張》訪問mode。

在《女神配對2》中，Roxanne會赤裸地分享愛情觀。

Roxanne（中）在《夫妻的博弈》中扮演大公司中的小角色，但與高海寧、游嘉欣等一起「強」起來。

Roxanne有份參演重頭劇《模仿人生》，坦言劇中有很多情緒波動的戲份。

參加《女神配對》驚太緊張

Roxanne除了拍劇外，目前仍正參與《女神配對計劃2》，她希望可以放鬆地參與真人騷演出，「我沒做過真人騷，事前我很怕與男生互動時，會令自己變成一位主持去訪問對方，問很多問題進入《東張》採訪模式，節目組也很擔心。但剛剛的拍攝幕後同事都說我有放鬆一些，會嘗試和男生們講笑。」談到在節目中赤裸地分享愛情觀，Roxanne稱：「希望在節目中展現到，我是對愛情很認真的女生，即使最後配對是否成功，希望令大家知道、可以對女生們說，愛情未必是唯一，生活中有很多部分，有家庭事業、朋友和健康，你所愛的所有都是生活一部分。對待愛情要認真，但不可以被佔據全部。」

她指在眾女神中，自己不算是「戀愛腦」，因為不想被愛情過分約束，有很多自己喜歡做的事，若另一半願意陪伴是錦上添花。她亦不介意分享過去三次的戀愛經歷，要大家留意節目，若有男生問到會坦白，避免「踩地雷」。

