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杜德偉快閃台北現身別開生面Event 宴會廳展歌喉舞台魅力爆燈

影視圈
更新時間：16:45 2026-08-03 HKT
發佈時間：16:45 2026-08-03 HKT

杜德偉（Alex）近日「快閃」台北兩日兩夜，此行主要是應邀出席當地一場別開生面的高級珠寶與時裝品牌活動。向來對時尚觸覺敏銳的他，在戶外郊區欣賞了品牌最新一季珠寶展覽，與太太拍拖同行，一同漫步郊外享受難得的悠閒時光。

杜德偉展魅力

活動當晚，杜德偉搖身一變成為重頭戲嘉賓，為高級珠寶品牌的新品發佈晚宴擔任特邀演出嘉賓。雖然表演場地設於宴會廳，但一向具備極高舞台魅力的他，憑藉強勁的節奏與感染力十足的歌聲，瞬間將整個宴會廳炒熱得如同個人演唱會般高潮迭起、熱鬧非凡，讓現場嘉賓盡興而歸。

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