小肥新歌《不醒人士》笑都市人逃避現實 張繼聰、Brain、麗英坐鎮MV跳怪舞

小肥（徐智勇）近日推出節奏強勁的全新快歌《不醒人士》，歌曲集結好友音樂人陳輝陽（筆名Chelsea Rogers）作曲、鍾說填詞，以幽默貼地方式唱出都市人「寧願長留夢中」的心聲。小肥透露，歌曲原名為《鬧鐘的私語枕頭的秘密》，源自陳輝陽的趣怪想法，對方認定主題非鍾說莫屬，而鍾說完成填詞後，將歌名精煉為爽朗的《不醒人士》，注入鮮明個性。

小肥逃避現實

小肥笑言，歌中「唔願醒」的狀態正是自己的日常寫照：「平日做運動要較好多個鬧鐘，相信大家都一樣，朝早總係唔想醒，或者因為現實，寧願留喺夢境享受美好幻想。」新歌節奏明快，歌詞密集且挑戰性極高，「首次錄音時曾模仿AI demo般的澎湃亢奮唱法，結果完全唞唔到！」經多番調整終找到屬於自己的演繹方式。

無緣同Tyson Yoshi合作

MV方面，陳輝陽早在構思階段已鎖定演出陣容，邀得廿四味成員Brian（李凱賢）及張繼聰助陣。小肥爆料指，陳輝陽平日與Brian一起健身而促成合作；至於張繼聰，則因陳輝陽聯想到電單車騎士的神髓而力邀，最搞笑是對方直至拍攝當日才發現張繼聰原來懂駕電單車。此外，陳輝陽原定想Tyson Yoshi（程浚彥）在結尾從雪櫃現身並被小肥AI一拳擊中，可惜因檔期問題未能成事。

麗英Rap

《不醒人士》歌曲另一亮點，是陳輝陽突發奇想在段落中加入Rap，並交由鍾說撰寫Rap詞，原意由鍾說親自主理，惟對方最終未能答應，團隊遂聯想到麗英，認為她能演繹出鍾說筆下的獨特感覺，小肥亦感激麗英爽快答應，為歌曲增添驚喜色彩。

小肥「入五」有願望

踏入「入五」之年，小肥透露已密鑼緊鼓籌備另一首新歌《四捨五入》，靈感源自與音樂人李拾壹（李志峰）、梁栢堅的對話，歌詞道盡50歲男人的內心感觸，他坦言首次讀詞已感動落淚。與此同時，小肥更預告正計劃推出黑膠唱片，設計構思為一面收錄廣東歌，另一面則由台灣音樂人陳少霞一手包辦國語歌，期望為樂迷帶來雙重驚喜，展現音樂路上的新里程。