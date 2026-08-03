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黃婧靈打卡40年老店至愛蜆蚧鯪魚球 梅小惠罕露面為穿旗袍飲10日齋啡Keep Fit

影視圈
更新時間：15:45 2026-08-03 HKT
發佈時間：15:45 2026-08-03 HKT

飲食節目《美食新聞報道》明晚一集「睇下食評先」中，黃婧靈（波波）孖食評家KC Koo出動，幫襯一間逾40年歷史的粉麵店。波波自言愛魚片頭河粉，魚片頭要符合三個原則︰就是要有鮮味、爽口、彈牙；KC講解此麵店自何文田勝利道起家，搬到現舖加起來已有40年歷史︰「以魚蛋粉麵起家，經營到今時今日已經係第二代，其他食物都做到好出色。」

黃婧靈識飲識食

至於他們推介的是魚蛋粉麵以外的食物，包括柱侯牛筋腩河、蜆蚧鯪魚球及波波至愛的魚片頭，而波波特別鍾情蜆蚧鯪魚球，「主角是醮料的蜆蚧，正宗食法是一粒鯪魚球配一粒蜆，鹹香十足！」此外，今晚一集則請來久未露面，有「靚女惠」外號的梅小惠擔任嘉賓，她帶住蔡景行（行仔）到北角自家飯堂試菜。小惠依然鬼馬，跟行仔的對話中差點令行仔招架不住，笑料不絕。小惠憶起當年在TVB參演《歡樂滿東華》時的逸事，試過為穿旗袍出鏡，一連10日飲齋啡保持體態，笑說︰「以前競爭大咩都要試，啲人話model都係靠飲齋啡瘦身。仲有你知個節目係播到深夜，只要捱到個鐘數，過咗《晚間新聞》嘅時間，就可以喺後台打邊爐，仲好多嘢食，真係好瘋狂！」

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