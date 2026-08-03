伍富橋密謀組球場父子兵 迷上匹克球 征戰海外超過癮｜名人雜誌

新興體育項目匹克球（Pickleball）近年於香港大行其道，吸引大量娛圈中人入坑成為愛好者，其中歌手伍富橋（Alvin）作為運動健將，不僅瞬間趕上熱潮，隨後更活躍於海外及本地賽事，並成為屢獲業餘比賽獎項的星級球員。伍富橋早前攜同澳門首位匹克球全職運動員梁豪天接受本刊專訪，分享由分別成為業餘與職業選手的歷程，海外賽事彪炳戰績之餘，即將成為人父的伍富橋未來更打算組成「父子兵」，一同出賽及享受匹克球樂趣。撰文：莫匡堯 攝影：林賓尼

伍富橋正積極參與海外賽事，坦言與不同國家的球員交手，令他放眼看世界。

伍富橋於2022年疫情期間首次接觸匹克球，偶然因為俱樂部網球場額滿，隨教練嘗試匹克球，但未決定長期投入，及至去年在陳安立（Brian）邀請下重燃興趣，更即興應考匹克球教練：「即刻報名下星期考試，慶幸擁有網球與乒乓球底子，因此合格成為匹克球教練，自此便一直沉迷。」梁豪天曾為澳門網球代表隊成員，曾兩度出戰亞運會，因傷患從網球壇退役後，於2023年在朋友介紹下學習匹克球，由100元不到的球拍開始由零學起，到2024年正式鑽研切磋球技：「24年第一次到泰國參加國際比賽，發現匹克球不論氛圍與選手、得到的支持與鼓勵，均與熟悉的網球賽有所不同，於是每次放假便出發參加比賽，走遍韓國、澳洲、日本與印尼等地。」

曾計劃投資匹克球生意

匹克球近年風靡全球，梁豪天估計全港超過一萬人參與匹克球，年齡層集中於25至50歲，目前已開設多達50間球館，許多愛好者與業餘球手都在工餘時間練習及參賽；伍富橋更於社交平台密切留意本地大小聯賽及球會動向：「不單在周末，其實平日基本上每日都有比賽進行，大家放工便會去打波。」匹克球盛行令球館、球拍用品等產業商機處處，伍富橋透露一度打算投資，向大眾推廣：「接觸匹克球後曾打算開設球場，但當時疫情期間經營健身中心，於是將發展重心投放於健身，未大力發展匹克球生意。」

衝出國際 挑戰群雄

伍富橋多次在本地球賽奪獎，今年上旬起更放眼海外球壇：「我並非運動員出身，雖然自小熱愛運動，不論網球、羽毛球或乒乓球都一律參與，但匹克球是眾多運動中，讓我得到最大滿足感的一項，甚至比乒乓球更高！」續指：「慶幸有機會到世界各地比賽，與不同國家的球員交手，令我放眼看世界，認識許多新朋友，接觸截然不同的社群。」認為一項成功的體育項目，能讓大眾投入做運動，匹克球在單打上挑戰體能與技術；雙打則老少咸宜，適合社交聯誼。不論喜歡挑戰性、高難度或刺激感，匹克球都一槪滿足，因此廣為流行。

比賽中爭取更高更強

伍富橋談到海外賽事經驗，難掩雀躍童心分享指：「今次去北京比賽，作為中國首都，見到雲集世界各地好手，人數遠超想像！現場觀看中國香港對美國的賽事，觀眾都會為港隊歡呼支持，現場感覺很熱血，亦十分感動。」中國亦開始重視匹克球，預計快將成為中國重點發展與推廣的項目。至於年初首次到外國打匹克球比賽，亦令他從獎項嘉許中發掘更大動力，追求更高深球技：「我在清邁參加一個業餘公開賽單打賽事，雖然敗予一位泰國高手，但最後仍獲得季軍，令我更投入參與不同類型的比賽。在香港大小比賽中，都曾得到不少獎項。」

伍富橋迷上匹克球後，一度想投資球場生意，但當時正值疫情，想專心經營健身中心。

二人即場示範對打匹克球，盡展球技。

伍富橋擁有網球與乒乓球底子，所以打匹克球更易上手。

人氣急升 獎金激增

梁豪天作為全職匹克球運動員，自2024年起集中於內地參賽，坦言獎項以外，豐厚獎金亦成為運動員生涯的重要支持：「論獎金銀碼，24年實在最瘋狂！許多商家與球會投資匹克球賽事，我試過在一場賽事贏得2萬多元人民幣！近年更多高獎金比賽，冠軍獎金甚至高達40萬港元，排名頭8位亦有獎金。」梁豪天由2025年7月轉為全職運動員，設計合適的飲食營養、作息及身體機能管理機制：「每日要進行拉筋伸展、到健身室進行中度重力鍛鍊，以及3小時匹克球訓練，每星期最少5日，一位職業運動員的訓練其實已排滿日程。」至於作為業餘球員的伍富橋，則盡用工餘時間高強度訓練：「只要有時間便會練習，始終以演藝工作為先，亦會教匹克球班，教學後也爭取時間進行個人練習，雖然沒有規律性訓練，但每星期亦會練習3、4日、每次2、3小時。」

運動重要 BB更重要

伍富橋於4月底宣布與妻子梁兆楹（Shirley）懷孕首胎，10月初將會迎接家庭新成員「伍梁液」，Alvin毫無疑問將兒子放在首位：「如果在香港參加比賽，太太一直非常支持，我並不考慮參加海外賽事，絕對不能錯過小孩出生及成長的重要時期。」續指此前曾一度幻想成為職業匹克球員，但成為人父後想像則更顯遠大：「可能與兒子一同打波！回想起來，我在清邁見過一對父子兵落場作賽，如果再過幾年兒子識行識走，也可以教他打匹克球、一起參加比賽。現在會思考更多親子方面，遠多於做運動員，因為家庭非常重要，會考慮小朋友的未來。」

伍富橋早前到清邁出賽，雖敗予一位泰國高手之手，但亦汲取到寶貴經驗。

伍富橋多次在本地匹克球賽奪獎，他坦言打匹克球讓他有很大滿足感。

與太太正迎接新生命，伍富橋希望將來能與孩子一起打匹克球。

堅拒做怪獸家長

將成新手爸爸，伍富橋感恩上天對夫婦倆的祝福，但未必以匹克球隊作為造人計劃目標，滿心期待地微笑指：「其實今次亦並非計劃之內，是來自上天的禮物，所以非常期待他的來臨。」Alvin近日亦已開始向圈中星級爸媽好友取經，討論育兒技巧，並悉心照顧Shirley健康：「永遠都不能百分百準備好，只能保持裝備自己的心態，照顧小孩以外，亦要關心太太，始終她是最辛苦、付出最多的人。」

對於未來培育兒子成長的方針，伍富橋稱讚太太擅於長遠計劃，並以小孩快樂作為大前題：「我們不希望成為怪獸家長，盡量想小孩能快樂成長。知道主流教育系統對學童帶來頗大壓力，若修讀國際學校則較輕鬆愉快，我們希望他在開心的環境成長。」兒子出生後將成為受人注目的星二代，伍富橋表示將以兒子喜好考慮曝光：「原來我還未與太太討論，或許有些藝人朋友不希望讓小孩曝光，容後再作打算吧！」