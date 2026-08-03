金秀賢隔16個月復出　面容消瘦拍片：真的非常想念大家

韓國男星金秀賢自去年3月捲入已故女星金賽綸感情爭議後，演藝活動全面停擺，沉寂約1年4個月後，上月中正式重啟工作，為菲律賓服飾品牌拍廣告，品牌昨日公開全新形象廣告，金秀賢親自拍攝問候影片，首度露面。

影片中，金秀賢身穿簡約休閒服裝，臉上掛着招牌燦爛笑容，他親切表示：「大家好，我是BENCH的模特兒金秀賢，真的非常想念大家，很開心可以透過BENCH久違地再次跟大家打招呼，希望大家繼續支持BENCH，非常感謝。」令不少粉絲十分驚喜。

金秀賢被粉絲叮囑照顧身體

不過，亦有網民留意到金秀賢比過往消瘦不少，雙頰明顯凹陷，臉部輪廓更為突出，粉絲都留言望他要好好照顧身體。

據悉，早前散布金秀賢與金賽綸未成年時期拍拖傳聞的影片頻道負責人金世義，已遭移羈押；首爾警方亦因證據不足，決定不將金秀賢移送檢方。隨着相關爭議逐步釐清，部分曾向金秀賢追討賠償的廣告商，據報也正與其協調後續事宜。金秀賢此番透過品牌代言正式復出，被視為其重啟演藝事業的重要一步。

