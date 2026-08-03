林盛斌 以「自嘲」悟人生 長女盡得「正向思維」真傳｜名人雜誌

林盛斌（阿Bob）去年在紅磡體育館舉行《The Bobfather棟篤笑》，取材自家庭生活，他憶述完騷後發覺尚未觸及不同議題的個人觀點，尤其在工作發展上有許多值得分享的故事，因此剛完成巡迴演出、旋即準備今次《BOBMAN搏命先生》，集中火力自揭娛圈生涯奮鬥辛酸史。阿Bob接受專訪時罕有談起生涯最大轉捩點，更分享一直以「自嘲」作為人生態度、面對高低起跌，望歡笑外引發觀眾思考，而其中盡得其自嘲真傳者，竟是長女林霏兒。撰文：莫匡堯 攝影：譚志光

阿Bob乘勝追擊，剛完成巡迴演出就馬上準備今次的《BOBMAN搏命先生》。

阿Bob將第三次棟篤笑起名為「搏命」別具意義，皆因他今時今日能夠身兼電台主持、金牌司儀及演員等多重身份，源自初出茅廬時首次放手一搏。當年大學畢業的阿Bob加入電台，原任職營銷部門：「在電台負責賣廣告、演唱會套票與贊助，入職9個月後收入已高達5萬、6萬元。試想想2002年，這個數目到底令人多『精神』！為何當時會決定轉職成為製作助理（PA），放棄成為銷售主管的路線，甘願薪金跌至8000元？」

揭棄高薪轉行辛酸史

Bob憶述當年尚算電台輝煌年代，一眾DJ收入基本達6位數，然而起點卻是收入差距極大的助理崗位：「老闆當時問我有沒有想清楚，其實作出這項人生最大決定前，我已經與家人等商量，即使無法如願成為DJ，我亦能重返銷售的行列。沒想過DJ這條路，一走便20年。由當年黃埔地庫，今日走上紅館舞台。」黃埔與紅館雖僅隔數里，但阿Bob為成功攀上巨星殿堂，亦歷經廿載愚公移山！今次棟篤笑，他希望承襲去年傳統，以紅館為尾站衣錦還鄉。

《BOBMAN搏命先生》巡迴演出暫定19站，將以澳門、馬來西亞及廣州作為首三站起點，Bob近年先後四度主演馬來西亞賀歲喜劇，在當地累積了一定人氣，深切感受到當地朋友的支持：「得知我9月到馬來西亞開騷，好多當地朋友已經踴躍預購門票『我要30張！我要50張！』所以馬來西亞是我十分重要的市場！」並透露將為各地觀眾準備專屬內容，與當地語言文化、民生及熱話接軌，「棟篤笑與演唱會不同，如果陳奕迅或草蜢開演唱會，大家能對表演曲目或歌舞氣氛有合理預期。但我一個人、一支咪、站在舞台講兩小時，觀眾亦非常『搏命』，決定買飛支持實在付出頗大勇氣，所以十分十分感激！」

「仔女巴不得我出埠」

對於即將走遍世界各國，阿Bob笑言三女一子無意隨行乘機旅行，反而恨不得他盡快開騷，更搞笑模仿子女語氣說：「爸爸最好趕快出埠工作，有多遠去多遠，別留在家中煩着我們！」而太太亦一貫全力支持他拚搏工作。阿Bob形容巡演如大長征，過程不單疲累，腦袋更要不停運轉：「好像每個月考一兩次會考一樣！但完成後知道眼界、成就將更上一層樓，覺得非常值得！」他更謙稱在棟篤笑領域、自己只有小學生程度：「子華神（黃子華）簡直是我的超級偶像、大前輩！我仍似小學生一樣開始做棟篤笑、慢慢升上中學，但他早已登峰造極、是大學教授級別！」又笑指不敢奢望演出能登上串流平台播放，若有零星片段能如黃子華昔日演出一樣在網上流傳，便已心滿意足。

阿Bob今次新巡演將集中火力自揭娛圈生涯奮鬥辛酸史。

阿Bob自爆仔女巴不得他出埠工作。

被質疑只拍低成本戲

阿Bob今次開騷將自揭生涯辛酸，蘊含自嘲式幽默的人生態度，大小挫折均能成為材料，他憶述：「曾有外國記者問我為何往往只參演某類戲，而非大製作？當然我知道他的用意，覺得我往往只能參演搞笑、低成本電影。我會將這類經歷記下來，演變成笑話、透過自嘲讓觀眾知道能幽默面對。」阿Bob步入幕前以來，透過許多自我矮化、誇張呈現外形瑕疵等方法娛樂觀眾，他坦言自嘲是人生態度，能幫助消化好多跌碰和問題：「喜劇演員往往會將觀眾的快樂建築在自身痛苦之上。透過自嘲，容易讓大家產生共鳴，最重要在自嘲過程中，令觀眾覺得其實自己遇上同類事情時，能否用同樣態度與方向去解決呢？」在散播歡笑外，阿Bob都希望觀眾能有所得着、引發思考。

林霏兒早前分享一輯內衣照片，展現自信。

長女林霏兒承繼阿Bob正面性格，笑對網上的正面及負面評價。

長女承繼正向思維

阿Bob以自嘲作為經歷波折的人生態度，而長女林霏兒就完全承繼其正向思維，近年霏兒不時隨爸爸出席公開活動、活躍於社交媒體，討論度頗高，阿Bob直言欣賞長女獨立面對公眾的態度：「當然她承繼得最多，畢竟年紀最大。我注意到她應對外界正、負面評價時，即使針對她的容貌、身型、打扮與品味，她亦大方得體地處理到。」作為父親，阿Bob尊重霏兒公開社交平台的自由，同時對女兒豁達、成熟的態度感驚喜：「遇到網民攻擊，或許是我的haters惡意批評，但女兒的反應卻相當正面，或以一句祝福作為回應。有時我會關心她的心情，擔心評論或相關報道對她造成影響，但她拒絕讓負面留言影響，甚至覺得『唔會少忽肉』而選擇不刪除個別留言，令我都好欣賞她的勇氣與器量！」