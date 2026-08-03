黃博音樂會爸爸驚喜上台吹色士風 小紅書結緣邀林二汶任嘉賓 回應《中年好聲音》停辦不可惜

黃博一連兩場《it’s all aBOut》音樂會昨晚舉行尾場，吸引江美儀、劉洋、韋綺姍、周國豐及賈思樂等前來捧場。黃博現身後連唱多首歌，之後她開口跟大家打招呼：「Hello 大家好，今晚大家會聽到好多歌，啲歌可能比賽未唱過，或者我喺比賽唔係咁唱，因為啲歌喺好多個晚上都陪住我，希望你哋鍾意。」隨後唱出林憶蓮的《願》，她指這首歌令她回憶起十多年前一位來自北京的朋友，看林憶蓮演唱會期間，因知自己很喜歡這首歌，所以憶蓮唱時就打電話給她直播。

黃博父母經常對唱

Encore時，黃博唱出《零時十分》，黃爸爸在中段上台吹色士風為女兒伴奏，唱完後黃博先多謝爸爸，她指爸爸和媽媽都很喜歡唱歌，是她音樂啓蒙好重要的人：「爸爸識好多樂器，識打鼓，識彈keyboard，識吉他，我記得佢有一次帶我去佢單位一個歌唱比賽。佢哋唱《明天會更好》，然後佢係其中一位主音。」她又謂父母經常對唱，所以自己在家中不敢唱歌。

林二汶跟黃博三度見面終同台合唱

之後另一嘉賓林二汶出場，兩人合唱《打錯了》及《喜歡你現在的樣子》，二汶笑言今次與黃博才第三次見面，第一次在慈善活動上，因黃博很怕醜，故只打了招呼，至於第二次就是為音樂會綵排，但笑指與黃博仍沒有眼神交流，又坦言自己一直有留意黃博，大讚對方的唱歌片好有追看性，故很期街兩人有合作的機會，但沒想到被黃博搶先邀請，黃博就亦承認自己怕醜，因二汶也曾擔任歌唱比賽導師，所以不敢望二汶，又指當初在網上邀請二汶任嘉賓，對方也二話不說答應，覺得好感動和開心。

黃博爸爸同台伴奏圓夢

黃博在完騷後受訪，對於完成兩場會，她覺得很感動，提到爸爸現身任嘉賓，黃博指爸爸事前也有點緊張，怕自己吹得不好，幸得團隊鼓勵，至於有爸爸幫忙伴奏是否感壓力？她說：「最初排練時候好感動，但係我希望俾到大家一個好美好嘅回憶同埋畫面，可以同爸爸同台我都算圓夢。」至於黃媽媽會否呷醋女兒不請她做嘉賓？黃博就笑指媽媽不會介意。

黃博與林二汶盼日後音樂上更多交流

至於二汶，黃博指她在自己心中是有經驗的歌手，也有很多好的作品，對方能來感到榮幸，日後若有機會也希望兩人在音樂上能有更多交流，問到是否有向她邀歌？她表示暫時未，但希望在音樂上有更多合作。黃博指兩人在小紅書上認識：「然後大家表達咗對對方音樂嘅鍾意，好似有一種因為音樂而出現嘅緣分，所以就決定喺呢個場合作。」

黃博望大家留意《中年4》參賽者追夢

另外，提到完成《中年好聲音4》後將會停辦一年，她指有聽到，問到是否感可惜？黃博表示不會：「監製佢哋嘅考量應該基於希望將最好嘅呈現畀大家，所以我覺得佢哋嘅決定應該係為咗《中年好聲音》呢個大家庭考慮。」她又覺得這節目能帶給大家好多好好的作品和回憶，但由於《中4》參賽者仍在參賽，所以希望大家更留意節目，因仍有一批選手為夢想努力中。至於《中4》近期傳出有參賽者不滿賽果，黃博坦言沒留意，但亦有睇節目，很喜歡陳旭培唱《阿士匹靈》的演出。

