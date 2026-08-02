寶珮如聞衛詩雅拍劇受傷縫50針感同身受 李蕙敏疑得罪人惹婚變謠言

譚耀文、李蕙敏、導演邱禮濤、寶珮如、江𤒹生（AK）、陳毅燊（ANSONBEAN）等今日（2日）出席電影《我們不是什麼》終極謝票。衛詩雅早前拍攝劇集《獵謊》時發生意外，口部、嘴唇受傷，要急施手術縫逾50針，曾遇交通意外毁容的寶珮如今日（2日）出席電影謝票時明言有留意報道，覺得對方好陰公，望早日康復，回復靚樣：「佢要逢50針，我都覺得好震驚！我哋拍嘢有時太落力，唔知情況會去到咁嚴重。」寶珮如指當年因意外傷及嘴唇、面部，見衛詩雅要揸住飲管飲湯，憶起自己當年要食流質食物時，吸吮不到要以針筒注射的情況；同時慶幸衛詩雅老公是醫生，第一時間找專科為她做手術。

寶珮如疏忽累梁雍婷

寶珮如早陣子接受好友王俊棠訪問，重提當年拍攝電影《藍天白雲》時被梁雍婷狂摑，致嚴重受傷，事件曝光後，梁雍婷受網民批評，而寶珮如隨後亦澄清當時是她要求「真打」。寶珮如明言感不好意思，當初受訪時被問及有無試過拍戲受傷，她只是好輕描淡寫道出，不料迴響那麼大，直認事件中也有疏忽，忘記臉上有金屬片不能被「真打」，她強調同梁雍婷的關係好好，「希望啲網民唔好怪佢，怪我啦！係我問題，我而家唔俾人打我，（如果劇本有呢啲打鬥場面呢？）我要同導演傾吓，因為我試過，情況係咁，原來真係唔得，我覺得要坦白去溝通。」

譚耀文獎項絕緣體

譚耀文、李蕙敏大讚整個團隊好有愛，就算各有工作在身亦抽空出席，笑指再見面似同學聚會。對於票房衝破1,200萬，他們希望原班人馬再合作，拍笑片也可以。李蕙敏早前被網民發現社交網刪除了同丈夫的合照，疑似婚姻出問題？她笑說：「婚姻正常，唔需要太緊張我呢方面。（點解刪相？）我冇，我從來唔post佢（老公）嘅相，係結婚貼過。可能之前做過啲訪問，有部份我冇做嘅就『搞吓我』啦！」明言對這些報道「睇得好化」。放閃闢謠？她指不會，要工作也要湊仔，陪8歲養子去跳彈床。譚耀文早前憑電視劇《正義女神》，奪《第六屆新時代國際電視節》「新時代現實題材最佳男主角」獎，他說：「我係『無緣氣體』得獎係小甜品，當係鼓勵。」