Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AK未被老友Ian邀請做個唱嘉賓不感奇怪 邱禮濤憶故友施南生︰香港電影界損失

影視圈
更新時間：18:16 2026-08-02 HKT
發佈時間：18:16 2026-08-02 HKT

江𤒹生（AK）、陳毅燊（ANSONBEAN）、譚耀文、李蕙敏及導演邱禮濤等今日（2日）出席電影《我們不是什麼》終極謝票，期間AK、ANSONBEAN等人捧蛋糕為昨日（8月1日）生日的導演慶祝，邱禮濤笑言自己的生日日期在網上誤傳了20年，無刻意改，到這天終於被踢爆。

邱禮濤生日日期被誤傳多年

對於該片已收過1,200萬票房，邱禮濤明言感滿意。對於譚耀文、李蕙敏均希望導演可原班人馬再開戲，他指未有實質構思，曾合作的演員都刻入腦中，有再拍檔的可能性。提到他今早出席施南生追思會，邱禮濤指從1999年到2007年，幾乎參與對方電影工作室的每一部戲，故建立了深厚關係，但遺憾過去幾年因項目撞期而未能再次合作。邱禮濤大讚施南生是一位八面玲瓏，非常照顧朋友的人。早前對方入院，他想去探望，也知道很多人陪着她，故不欲打擾。對於施南生離世，邱禮濤認為是香港電影界的一大損失，她是一位非同凡響的人物。

ANSONBEAN想同細佬拍戲

邱禮濤最近拍攝的電影《復仇的人》同ANSONBEAN弟弟陳瑨羲（Ian Hannz）合作，他強調Ian Hannz的角色是經過正式試鏡後才決定，並非因ANSONBEAN關係。至於是否希望兩兄弟可合作？ANSONBEAN表示︰「梗係想！相信會好好玩。」

FING小組唱慢歌

AK表示，只要導演對《我們不是什麼》的票房滿意，自己就會滿意：「我首先一定係做好自己本分，幫到導演完成到佢心目中所想嘅世界，我就經已好滿足。」提到他最近領養了流浪犬「Mine Mine」，AK明言事前掙扎了很久，7月時跟牠相處了三星期，慎重考量後決定領養。問到日後開騷，是否會效法陳卓賢（Ian）以愛犬做嘉賓？AK指上次開騷也想帶「猜柴」，惟因場地限制而擱置。對於Ian開騷沒請他做嘉賓一事？AK說：「我冇做嘉賓好正常，點解覺得好奇怪？（你哋Friend！）去到個個都係friend。」同時形容Ian是次演唱會比上一次成熟。另外，FING小組於9月到澳門開騷，AK指內容與之前的版本相近，會有少量調整，又爆稍後FING小組會推出慢歌，唱情歌予觀眾驚喜。

最Hit
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
影視圈
3小時前
周星馳胞姊周文姬激罕現身 代弟出席《少林足球》師兄弟聚會 被封星爺最信賴女人
00:48
周星馳胞姊周文姬激罕現身 代弟出席《少林足球》師兄弟聚會 被封星爺最信賴女人
影視圈
10小時前
潘芳芳20歲獨子罕露面與媽媽似餅印 留學加拿大因父母關係拒入娛樂圈
潘芳芳20歲獨子罕露面與媽媽似餅印 留學加拿大因父母關係拒入娛樂圈
影視圈
4小時前
尖沙咀酒吧血案│勝和頭目「左口」被捕 累計12人落網
00:59
尖沙咀酒吧血案│勝和頭目「左口」被捕 累計12人落網
突發
7小時前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔大美督三項鐵人賽 男子疑遇溺失蹤7小時 消防救起送院搶救
01:56
大埔大美督三項鐵人賽 男子疑遇溺失蹤7小時 消防救起送院搶救
突發
3小時前
01:56
三項鐵人賽失蹤｜60歲男選手送院亡 生前從事警務工作 外號大隻佬多次參賽
突發
2小時前
「白海豚」三度眼壁置換維持超颱強度 天文台揭對華南影響 準風暴「鯨魚」恐被「拖出海」吞噬
00:59
「白海豚」三度眼壁置換維持超颱強度 天文台揭對華南影響 準風暴「鯨魚」恐被「拖出海」吞噬
社會
8小時前
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
飲食
2026-08-01 11:00 HKT
86歲劉詩昆2歲囝囝首登國際舞台 無懼戰火舉家赴俄萌爆合奏 一對仔女遺傳神基因
86歲劉詩昆2歲囝囝首登國際舞台 無懼戰火舉家赴俄萌爆合奏 一對仔女遺傳神基因
影視圈
19小時前