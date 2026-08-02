AK未被老友Ian邀請做個唱嘉賓不感奇怪 邱禮濤憶故友施南生︰香港電影界損失

江𤒹生（AK）、陳毅燊（ANSONBEAN）、譚耀文、李蕙敏及導演邱禮濤等今日（2日）出席電影《我們不是什麼》終極謝票，期間AK、ANSONBEAN等人捧蛋糕為昨日（8月1日）生日的導演慶祝，邱禮濤笑言自己的生日日期在網上誤傳了20年，無刻意改，到這天終於被踢爆。

邱禮濤生日日期被誤傳多年

對於該片已收過1,200萬票房，邱禮濤明言感滿意。對於譚耀文、李蕙敏均希望導演可原班人馬再開戲，他指未有實質構思，曾合作的演員都刻入腦中，有再拍檔的可能性。提到他今早出席施南生追思會，邱禮濤指從1999年到2007年，幾乎參與對方電影工作室的每一部戲，故建立了深厚關係，但遺憾過去幾年因項目撞期而未能再次合作。邱禮濤大讚施南生是一位八面玲瓏，非常照顧朋友的人。早前對方入院，他想去探望，也知道很多人陪着她，故不欲打擾。對於施南生離世，邱禮濤認為是香港電影界的一大損失，她是一位非同凡響的人物。

ANSONBEAN想同細佬拍戲

邱禮濤最近拍攝的電影《復仇的人》同ANSONBEAN弟弟陳瑨羲（Ian Hannz）合作，他強調Ian Hannz的角色是經過正式試鏡後才決定，並非因ANSONBEAN關係。至於是否希望兩兄弟可合作？ANSONBEAN表示︰「梗係想！相信會好好玩。」

FING小組唱慢歌

AK表示，只要導演對《我們不是什麼》的票房滿意，自己就會滿意：「我首先一定係做好自己本分，幫到導演完成到佢心目中所想嘅世界，我就經已好滿足。」提到他最近領養了流浪犬「Mine Mine」，AK明言事前掙扎了很久，7月時跟牠相處了三星期，慎重考量後決定領養。問到日後開騷，是否會效法陳卓賢（Ian）以愛犬做嘉賓？AK指上次開騷也想帶「猜柴」，惟因場地限制而擱置。對於Ian開騷沒請他做嘉賓一事？AK說：「我冇做嘉賓好正常，點解覺得好奇怪？（你哋Friend！）去到個個都係friend。」同時形容Ian是次演唱會比上一次成熟。另外，FING小組於9月到澳門開騷，AK指內容與之前的版本相近，會有少量調整，又爆稍後FING小組會推出慢歌，唱情歌予觀眾驚喜。