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Vincent Pastore失聯3日被揭去世享壽80歲 多位《人在江湖》猛人致哀

影視圈
更新時間：16:15 2026-08-02 HKT
發佈時間：16:15 2026-08-02 HKT

美國演員Vincent Pastore昨日在紐約寓所離世，享年80歲。其經理人Robert Attermann證實消息，指Vincent或於前一日或當日在家中離世，惟死因暫未公布。據報道，Vincent的鄰居兼好友Stephen Villano因已經有3日聯絡不上他，不過他的專屬司機曾在事發前一晚與他通過電話，因此外界推測，他很可能是在電話後不久突然發生意外。Stephen於星期六下午前往Vincent住所查看，始發現其已無反應，其後召來消防及警方到場，警方現正調查事件。

Vincent Pastore越戰時服役海軍

Vincent生於1946年7月14日，成長於紐約The Bronx，曾於越戰期間服役海軍，其後於大學修讀戲劇。他憑在HBO經典劇集《人在江湖》飾演主角James Galdofini的好友、外號「Big Pussy」一角廣為人知，該角色其後轉為聯邦調查局線人，劇集自1999年至2007年播出全6季，Vincent參演其中30集。他亦曾參演電影《盜亦有道》、《無語問蒼天》、《黑幫女婿》、《武當幫成名錄》、劇集《Hawaii Five-0》等。目前他身後留下女兒Renee，以及女婿和孫女。消息傳出後，多位《人在江湖》劇組舊拍檔紛紛致悼，包括Michael Imperioli及Jamie-Lynn Sigler等，均對Vincent離世表示哀痛及不捨。

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