車婉婉拍劇憶參加華星新秀點滴 大讚新拍檔趙浚承高大靚仔

車婉婉、吳若希（Jinny）、李茵彤（Desta）及趙浚承（Gary）今日（2日）參與TVB全新處境喜劇《愛．回家之三代同糖》外景拍攝，邀請傳媒前來探班。劇組正在拍攝關於車婉婉飾演的女主角唐曹嘉冰參加「當年好聲音」歌唱比賽的情節，竟由趙浚承飾演的楊帆擔任評審，劇情世界與二人在現實裡《中年好聲音》節目崗位有如鏡像反射。歌手出身的車婉婉更在拍攝期間即場演唱，趙浚承亦認真地傾聽評分，角色互換的畫面相當有趣！

車婉婉、趙浚承身份對調

車婉婉、趙浚承受訪，婉婉覺得劇情世界非常夢幻，憶起自己每次在《中年好聲音》海選期間，都會喬裝坐在觀眾席留意每位參加者的表現，是次演出亦將觀察所得、參加者緊張心情下的身體語言與小動作加入在演戲之中。再次站在評審面前唱歌，婉婉笑言喚起年少時到華星唱片公司參與新秀歌唱大賽的點滴：「當年參加華星新秀，就係有三個監製坐喺到，枱上面真係有個叮叮鐘，周圍會有梁漢文嗰班師兄喺到睇！（當年表現如何？）冇畀人叮，都唱晒成段副歌，順利過關。」婉婉在劇集拍攝期間歌唱至眼泛淚光，透露因應角色快即放棄、最後一試的心情而營造的氣氛與情緒。

趙浚承演評審請較周國豐

趙浚承近年因參加《中年好聲音》而翻紅，婉婉笑指對他參加節目印象極深：「咁高大靚仔點會錯過！記得佢嗰時縮下縮下，可能有少少緊張、盡量唔望向評審，因為佢哋啲眼神好鋒利！」Gary今次演繹評審，笑指亦向周國豐借鏡：「啱啱真係參考周國豐老師，無論唱得好唔好，都係同一個冷冰冰嘅表情！」

《三代同糖》最少拍200集

《愛．回家之三代同糖》已開拍近一個月，車婉婉表示預計最少拍攝二百集：「未來兩年都走唔甩！最少百幾二百集先叫做一個完整嘅處境喜劇。」今日稍後更會帶兒子BBQ到現場探班，讓他了解媽媽每日開工的實況。Gary兒子日前亦趁生日隨母親來港探望慶祝，表示兒子年屆八歲，暫住香港新居數日感覺環境不錯，有助考慮長期遷回香港的決定：「佢都ok幾鍾意，尋日又帶佢去啟德睇波，佢都好開心！希望佢哋盡量適應，過一段時間就可以慢慢遷移過嚟。」

車婉婉未計劃為子護髮

談到慶祝生日，車婉婉日前為丈夫Jonathon慶祝，合照中驚現兩位「Q爸」引起網民瘋傳。婉婉回應時笑言從來沒有認錯丈夫與小叔，兩位剛好於慶生當日穿著黑色上衣、剷光頭髮，令霎眼之下非常相似：「佢哋唔係孖仔，差四年㗎！加埋老爺已經有三個光頭，佢哋髮線比較高，鍾意剃晒佢。（要為兒子護髮？）好彩個仔似我，剃光咗都似我！」